La differenza tra Salvini e Renzi? Il Capitano durerà di più, perché ha un’opposizione pavida e debole

È corretto, ma non confortante, rilevare quanto il potere conquistato sia anche il risultato di una gigantesca bolla mediatica alimentata consapevolmente o inconsapevolmente da giornali e televisioni e dalla sua personale macchina propagandistica che, attraverso tweet e selfie, manovra a piacimento l’attenzione dei cittadini/elettori. Dovremmo chiederci, prima o poi, quanto pesino - nella crescita del “capitano” - la metamorfosi culturale del ventennio berlusconiano, la responsabilità di talk show violenti e confusi nella sovrapposizione di insulti e urla, di programmi trash o falsamente buonisti e lacrimosi, l’influenza di quanti hanno alimentato la percezione di un Paese in cui tutto va comunque e sempre malissimo, sempre e comunque per colpa di “quelli che stanno su”.

È amaro, ma è utile rilevarlo, che a volte i più irriducibili avversari si rivelano i migliori nemici, proprio per le reazioni a catena e la valanga di insulti e sarcasmo che provocano in rete. C’è in Salvini una sorta di perverso compiacimento nel ricevere attacchi che può rintuzzare con toni sprezzanti e battute da bar che diventano musica per la sua base elettorale quando ci sono di mezzo intellettuali, volontari, comunisti, ecologisti, magistrati, giornalisti e insomma tutti coloro che oggi osano fare qualche richiamo alle tradizioni di solidarietà e civilità del diritto del nostro Paese.

È triste constatare il silenzio di parte della classe dirigente, la propensione a saltare sul carro del vincitore, la timidezza di chi avrebbe reale potere di reagire, compresi ottimi sindaci e governatori leghisti, tanto più che una parte delle proposte sono oggettivamente dannose per un‘ imprenditoria che vuole stare in Europa e nel mondo. Dai tempi di Alessandro Magno, la citazione gli appartiene, non si ritiene pericoloso per la società un gruppo di leoni guidati da una pecora, ma un esercito di pecore guidate da un leone. Quanto a conformismo e voltagabbana, l’Italia è specialista del genere.