Il miracolo di Ultimo all’Olimpico: riunire 60 mila persone intorno a un “boh”

Ora, non mi ritengo attrezzato per spiegare il successo di Ultimo, ma qualche ragionamento a riguardo me lo sono ovviamente fatto. Perché mi occupo di musica, e perché in fondo la formula messa in campo da Ultimo non è così complicata da decodificare.

Innanzitutto il nome. Ultimo si chiama Ultimo, non primo. E in un periodo storico come questo, in cui una sorta di rivolta sociale partita dal basso al suon di “reddito di cittadinanza per tutti” e “quota cento per i reietti dell'INPS” sembra davvero il nome dell'artista destinato al successo. La gente, o ggente che dir si voglia, sembra odiare chi vince, oggi, anche se poi odia ancora di più chi perde, si veda quello che si è scatenato contro i migranti, ma presentarsi con umiltà, come uno della strada, de borgata, sembra già un buon primo passo. In questo, va sottilineato, avere Fabrizio Moro, il Fabrizio Moro tornato in auge negli ultimi tempi, come lui di San Basilio, come lui con la faccia sempre incazzata, quasi disperata, col romanesco pronto a spuntare nel mezzo di una frase, ha aiutato. Poco conta che ci sia anche una questione di management comune, non è questo il punto. Anche perché Ultimo, va detto, è riuscito in una impresa che Moro non ha compiuto e probabilmente non compirà mai.

Quindi il nome, e va bene. Poi l'immagine. Ultimo è un ragazzo di oggi, con gli stessi stilemi iconici dei trapper, che in qualche modo, in apparenza, dominano il mercato di questi tempi, ma è al tempo stesso uno normale, comune. Ha quindi quella simpatica marea di tatuaggi, e ci mancherebbe altro, ma non ha i capelli fucsia. Veste normale, giovane, ma non porta i catenoni e non sfoggia i rolex. Ha un taglio di capelli discutibile, ma se ce lo presentasse in casa nostra figlia non daremmo vita al remake della famosa scena delle olive romane di Mario Brega (io sì, ma è un'altra faccenda).

Quindi il nome e l'aspetto. Ok. Ma se uno riuscisse a tenere tre album in top 20 a vita e riempisse l'Olimpico nell'estate dei tour flop, per di più a ventitrè anni, solo per nome e aspetto, beh, meriterebbe il Nobel per la Chimica, come minimo. E qui subentra il terzo aspetto, in questo caso, terzo datur, la musica. O meglio, le canzoni. Ultimo scrive canzoni. Sembra una ovvietà, ma così non è. Perché, e questo invece è ovvio e evidente, siamo in un periodo storico in cui le canzoni sono andate a puttane. Nel senso che ne escono a decine e centinaia, ma sono spesso tutto fuorché canzoni. Sono basi, quasi tutte uguali, su cui qualcuno dice cose, spesso dando una interpretazione rigida del verbo dire, o sono giri semplici, che so?, un reggaeton, sui cui si canticchia qualche cazzata. Musica usa e getta, o per dirla con parole mia, musica demmerda. Nessuna conoscenza musicale da parte di chi le compone, e già dire compone è un parolone, o conoscenza musicale da parte di chi la compone, perché, per dire, un Dario Faini al secolo Dardust ha fatto il Conservatorio, ma conoscenza musicale tenuta debitamente da parte, per dar vita a quei soliti tre accordi e i conseguenti striminziti giri armonici, sempre quelli, e grazie Dio che almeno ci sono.