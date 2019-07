Costruire muri non fermerà migrazioni e clima (ripensare l’economia e la società invece sì)

È notizia di qualche giorno fa che il governo del premier Fayez al-Sarraj ha liberato 350 migranti che erano rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura, quello colpito la scorsa settimana da un raid dell'aviazione del generale Khalifa Haftar che ha ucciso 53 persone, e che avevano iniziato uno sciopero della fame per chiedere all’ONU garanzie di non finire nuovamente sotto attacco magari in altri centri libici. In un suo recente editoriale il direttore Francesco Cancellato, ha così chiosato: “abbiamo creato un’emergenza migranti dove non esisteva. L’abbiamo gestita in modo demenziale, sia a livello italiano, sia a livello europeo. Abbiamo ingrassato leader politici africani che ora ci ricattano per avere più soldi. Abbiamo raccontato la favoletta della Libia porto sicuro, per sentirci a posto con la coscienza mentre rimandavamo dei disperati all’inferno. Tutto, per un po’ di soldi, o per qualche voto in più. Adesso raccogliamo quel che abbiamo seminato. Essere ricattati dalla Libia è il minimo che ci può capitare. Il minimo.”

Ecco, io vorrei partire da questa sua analisi di scenario per ampliarne ancora di più la gittata dello sguardo sino a un livello planetario, e se possibile, temperarne la punta sino a renderla capace di scavare nella nostra coscienza individuale e collettiva per farla emergere da strati di cemento. Altrimenti non sarà possibile giungere ad alcuna soluzione adeguata a gestire la realtà in cui viviamo. Una realtà che non è più locale ma globale. Dobbiamo capirlo. Se non comprendiamo questo passaggio d’ottica, da locale a globale, avvenuto nel corso di pochi decenni, e se non iniziamo a ragionare su misure organizzative impostate su questa scala, la spinta derivata dalla geografia umana farà straripare gli argini già molto fragili. Dobbiamo capire che la crisi climatica, che inciderà sempre più sulla disponibilità presente e futura delle risorse disponibili, e l’impennata demografica, sono i veri driver che guideranno i movimenti delle popolazioni sul pianeta. Poco importa se a dettare questi flussi sono fame, disperazione, violenza e guerre oppure ricerca della propria felicità o del proprio business. Il terreno per fare questi distinguo è quello umanitario nel quale non mi addentro perché non è questo il caso per farlo pur essendo fermamente convinto che la crisi maggiore che stiamo attraversando sia proprio quella della nostra identità di uomini. Il terreno è piuttosto quello politico, quindi amministrativo. Sapete quali sono gli strumenti scelti quasi ovunque nel mondo dagli amministratori locali per contenere i flussi migratori? I muri.