Il Russiagate è la pistola alla tempia di Salvini. E ora la Lega rischia grosso

Il Russiagate italiano è senz’altro più modesto del suo omologo austriaco, che a maggio costò il governo ai sovranisti locali: a Vienna la contrattazione “rubli in cambio di amicizia politica” coinvolse direttamente il vice-cancelliere e capo dell’ultradestra Heinz Christian Strache; a Roma tocca un personaggio minore, più defilato, il signor Gianluca Savoini, sicuramente in rapporti con la Lega ma privo di incarichi istituzionali. E tuttavia per il Carroccio l’inciampo è molto serio perché mentre nella vicenda Strache la risibilità della trattativa risultò immediatamente chiara – la presunta oligarca russa era addirittura un’attrice – in questa storia di petrolio e tangenti non ci sono nomi, né cognomi, e persino l’audio delle registrazioni è diffuso solo in forma scritta senza possibilità di verifica. Insomma: dire “è una bufala, un trappolone, Savoini si è fatto incastrare da chissà chi”, è lecito ma non dimostrabile; altrettanto legittimo è il sospetto che gli spezzoni di BuzzFeed, solo in parte resi pubblici, siano l’arma di un ricatto al governo o a suoi esponenti.

Per noi italiani, magari, non è un gran problema. Siamo il Paese della Lockheed e di Mino Pecorelli, nella nostra storia recente abbiamo fatto patti segreti un po’ con tutti, dal terrorismo palestinese alla mafia, subendone le relative pressioni, e pure coi russi c’è una solida tradizione di scambi oltre i blocchi di appartenenza: non solo l’oro di Mosca al Pci (poi sostituito dalle intermediazioni sul gas) ma anche l’avventura della Fiat a Togliattigrad, caso più unico che raro di buoni affari con il nemico in piena Guerra Fredda. In Europa, però, tutto questo non risulta così normale. E il sospetto che la Lega, quindi il nostro governo, sia legato a doppie fedeltà – magari perché coartato da qualche dossier imbarazzante – è potenzialmente catastrofico in una fase di riassetto degli equilibri dove la fiducia è già al minimo.