Non solo missili: l'Italia ha un problema enorme con il traffico illegale di armi

L’Iter amatoriale di Camorra e Cosa Nostra ha cambiato respiro: le armi rubate nelle armerie, o alle forze dell’ordine o a privati cittadini (anche è emerso come circa il 70% dei furti di armi a danni di privati cittadini in Campania, sono invece cessioni volontarie ai mafiosi che, in questo modo, garantiscono una protezione e si assicurano armi “pulite” per compiere omicidi), non bastano più. La gran parte delle armi utilizzate da Camorra e Sacra Corona Unita proviene dall’Albania e dalla ex Yugoslavia, come ad esempio nel caso delle pistole Tokarev e delle mitragliette AK. Il sodalizio, come sottolinea la Commissione Antimafia, ha consentito ai clan italiani di ottenere rifornimenti sia via mare sia via terra: dai Balcani le armi attraversano il mar Adriatico in imbarcazioni, mentre dal Nord Italia su carichi legali trasportati da camion o, in piccole quantità, su auto private.

Appannaggio delle famiglie mafiose dei Fasciani, Triassi e D’Agati, sul litorale romano, invece, secondo la Direzione investigativa antimafia, c’è più una tendenza all’investimento, con una capitalizzazione dei profitti derivanti dal traffico di armi in “attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e segnatamente delle attività di ristorazione e di balneazione”.

Armi piccole, quindi, pistole semi-automatiche, revolver, fucili, carabine, fucili d’assalto, ma anche armi leggere, come mitragliatori grandi, lanciagranate manuali e montabili e cannoni anti-aereo. E se il venditore non è la mafia, c’è sempre il dark web: nascoste ma non troppo nella parte più profonda e oscura di internet dove si compra e si vende di tutto, rintracciabili tramite gruppi Facebook e pagate con i bitcoin (così da non lasciare tracce). Insomma, missile permettendo, non c’è poi molto da sorprendersi nel vedere gruppi estremisti armati fino ai denti, in quanto l’Italia stessa è un frusciante cumulo di polvere da sparo.