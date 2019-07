Letture estive? È ora di dire basta a Italo Calvino. Molto meglio Fenoglio, Ortese e Testori

Calvino, un “minore” di talento. Che scoperta: nessuno osa discutere il talento di Calvino. Tra i suoi libri, preferisco Le città invisibili. Del ‘canone’ italico, però, egli non è né lo zenit né il fuoco centrale. L’arte combinatoria, la letteratura come cubo di Rubik o litografia di Escher, il Medioevo postmoderno, l’imitazione degli stili, ha dato luogo a una letteratura esangue, avvitata all’avvilimento, avviata al tramonto, cartesiana, geometricamente dimostrata, claustrofobica. Per capirci – perché così si fa, l’arte critica è il privilegio della crudeltà – Se una notte d’inverno un viaggiatore non è Finzioni e Calvino non vale la palpebra di Borges; Le Cosmicomiche e Ti con zero non hanno la bile da giocatore di biliardo verbale di Georges Perec o di Raymond Queneau; Il castello dei destini incrociati non possiede l’incanto ipnotico dei racconti di Julio Cortázar (perché non far leggere quelli agli studenti nostri?). Riguardo alla trilogia de “I nostri antenati” (Il barone rampante e Il cavaliere inesistente rombano in classifica) è giusto ciò che scrisse, ‘sul pezzo’, Fabrizio Saccomanni, sapiente lettore prima di darsi alla carriera – più redditizia – di economista, banchiere e Ministro (per un lampo, sotto Letta). Nella rivista “Satori”, stampata da Mario Guaraldi, era il 1962, il futuro Ministro firma un articolo dal titolo dirompente – Evoluzione o involuzione di Calvino? – in cui sfotteva un poco “la figura di uno scrittore entertainer autore di divertissements intellettuali per persone di una certa levatura non dico mentale, ma salottiera”, insomma, un giullare di corte. “Se così fosse”, terminava l’articolista, “non ci sarebbe che dire una prece sulla tomba dello scrittore Calvino e tanti saluti”. Tanti saluti, appunto.

Il mito di Calvino all’Einaudi: ha bocciato quelli più bravi di lui. In Controstoria dell’editoria italiana attraverso i rifiuti dal 1925 a oggi (Bruno Mondadori, 2012), Gian Carlo Ferretti minimizza il mito di Calvino segugio di giganti in Einaudi. Tre i calorosi rifiuti di Calvino: Memoriale di Paolo Volponi, Il ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori, La scoperta dell’alfabeto di Luigi Malerba. Tre libri troppo ‘libri’, cioè liberi da infingimenti retorici. “Dalla morte di Vittorini in poi Calvino mostrò una crescente sordità per la letteratura italiana contemporanea”, conclude Ferretti. Piuttosto, Calvino, tipico atteggiamento da ‘minore’ in trono, ama fare il protettore dei minori, cioè di chi non può corrodere la sua ombra. Così, riscopre due autori – per altro geniali, più di Calvino! – come Tommaso Landolfi e Giorgio Manganelli (“tipico scrittore eccentrico”), d’altronde, dice lui, “la letteratura italiana è fatta più di figure di eccentrici, di figure marginali, che di figure centrali” (in una intervista su Contemporary Literature, era il 1985). Cioè, è cresciuta zoppa, monca, sfigata.

L’intellettuale che faceva finta di essere stupido. Calvino conosce l’arte di celarsi dietro alle buone parole di pessimo conio. Il contrario di Pier Paolo Pasolini. Calvino non è un intellettuale ‘in prima linea’, un Lancillotto del pensiero; sta nelle retrovie, guarda, cova, bada a costruirsi una ‘posizione’ nello scacchiere letterario. Un buon metro per misurare la sagacia pretesca di Calvino sono le “Interviste 1951-1985”, pubblicate da Mondadori nel 2002 come Sono nato in America… Non c’è frase fuori posto, Calvino è uno stratega della piaggeria. Se gli domandano – è Enzo Siciliano, su La Stampa, nel 1974 – cosa pensa della politica italiana, lui fa “Difficile rispondere qualcosa d’originale”, e poi “La regola generale è sempre stata di vivere alla giornata, di non guardare mai al di là – a dir tanto – delle prossime elezioni”, d’altronde, “Il mondo diventa sempre più ingovernabile”. Le uniche ammissioni di fede, in dialoghi ondivaghi e mesti, riguardano il dubbio (“Dubito sempre di più. Anzi credo che il dubbio sia l’unica cosa che uno scrittore può insegnare”) e una astratta virtù – calvinista – al sacrificio (“credo che la vita vada continuamente giustificata, e credo che non sia giusto pretendere senza dare”). Insomma, piccole cose di buon gusto. Guai, però, a prendere Calvino per cretino. Enrico Emanuelli, giornalista e scrittore di platino, firmando la recensione al Sentiero dei nidi di ragno su L’Europeo (giudizio: “una trovata così sentimentaloide da sembrare retorica”), aveva già capito il soggetto: “Gli amici dicono di lui: ‘È uno che sa e che ottiene quello che vuole’. Abbandonando il suo tono amichevole e passando a quello maligno, qualcuno con brevità dice: ‘sa fare bene i suoi affari’”. In effetti.