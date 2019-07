Von der Leyen chiude al commissario sovranista: per Cinque e Stelle e Lega la sconfitta è totale

Un’altra porta in faccia, l’ennesima, alla credibilità del governo gialloverde in Europa. L’ha data con una certa nonchalance Ursula von der Leyen, seduta su una comoda poltrona di pelle in un jet dell’esercito tedesco diretto da Strasburgo a Berlino. Nel colloquio con l'inviato di Der Spiegel, la neo presidente della Commissione europea ha spiegato di non aver fatto alcuna promessa ai partiti al governo in Italia, Ungheria e Polonia in cambio del loro voto favorevole al Parlamento europeo. È passata con soli nove voti di scarto grazie ai voti decisivi del Movimento Cinque Stelle, del partito del premier ungherese Viktor Orbàn e del Pis del leader polacco Kaczynski, ma ora si tiene le mani libere per non dovere nulla ai sovranisti. Nessun particolare commissario europeo all’Italia, nessuna promessa di flessibilità nei conti, nessuna garanzia su tesoretti mirati nel prossimo budget pluriennale dell’Unione europea. «Sono stati formulati dei desideri, ma ci potranno essere delle promesse definitive solo quando l’intero quadro sarà completo». Il messaggio è forte e chiaro: non c'è spazio per i sovranisti nella prossima Commissione europea. Non a caso ieri la prima visita di Von der Leyen è stata a Parigi, ospite all'Eliseo del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il primo a proporre il suo nome al Consiglio europeo.

E così cade il castello di carta di ricostruzioni, retroscena, strategie e contro strategie che hanno riempito i giornali italiani nelle ultime settimane. Giuseppe Conte aveva esultato subito dopo la nomina di von der Leyen al Consiglio europeo: «Avremo il commissario alla concorrenza e una vicepresidenza». Un modo per dire che tutti i critici sull'isolamento dell'Italia in Europa si erano sbagliati. L'Italia nel momento decisivo aveva ottenuto il massimo. E invece no. Addirittura secondo una fonte del Movimento Cinque Stelle il presidente del Consiglio avrebbe preso accordi con gli altri premier europei e non direttamente con Von der Leyen. Delle due l’una: o il presidente del Consiglio pensa che von der Leyen sia una marionetta nelle mani di Macron e Angela Merkel solo perché ha avuto il loro appoggio politico e farà tutto quello che dicono oppure ha fatto una mossa avventata per mostrare all'opinione pubblica italiana di non essere stato usato solo per affossare la candidatura del socialista olandese Frans Timmermans. Propendiamo per la seconda.