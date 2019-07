“Che se li prenda il Vaticano”: ecco perché la questione migranti rischia di spaccare la Chiesa

Per amore di verità dobbiamo dire che, specie in materia di etica sessuale, c’è in atto da tempo uno scollamento tra gli insegnamenti della Chiesa e la vita dei cattolici, tanto che qualcuno ha parlato di “scisma sommerso”. Tuttavia la scelta deliberata di non attenersi all’insegnamento della Chiesa per quel che riguarda l’utilizzo degli anticoncezionali o dei rapporti prematrimoniali (giusto per fare due esempi tra i più frequenti) specie da parte dei cattolici più assidui nella frequenza della Messa, è sempre stato vissuto con un certo senso di colpa. Non solo, ma, complice anche il pudore che comunque ancora accompagna la sfera in questione, non è certo consueto vedere cattolici praticanti inneggiare alla libertà di utilizzare il preservativo o alla possibilità di non arrivare vergini al matrimonio.

Essere in disaccordo con il magistero petrino è sempre stato ovviamente possibile ma, finora, chi manifestava il proprio dissenso si collocava automaticamente ai margini della Chiesa e, non di rado, usciva più o meno volontariamente dal “sacro recinto” (pensiamo a quanto accaduto con lo scisma dei Lefebvriani). Talvolta i dissenzienti erano invece rappresentati da un gruppo sparuto di fedeli che spesso era in polemica con la Chiesa perché riteneva quest’ultima meno radicale di quanto avrebbe dovuto nell’applicazione degli insegnamenti del Vangelo (pensiamo a quanto accaduto con le Comunità di base). Chi rimaneva dentro continuava a formare convinto il variegato “esercito all’altar” che non a caso, tra i fanti, annoverava i giovani che, regnante Giovanni Paolo II, si erano autodefiniti “Papa Boys”.

Questa unione naturalmente forte tra il Vicario di Cristo e il popolo dei fedeli mostra però oggi preoccupanti segni di cedimento e rischia di naufragare definitivamente intorno alla questione migranti. Quello che sta accadendo intorno a questo tema è un fatto assolutamente inedito nella storia della Chiesa e rappresenta un precedente della cui gravità gli stessi cattolici non sono pienamente consapevoli.

Siamo di fronte a un vero e proprio scisma, uno scisma forse inconscio ma non per questo meno grave, che avrà forti ripercussioni non solo sulla Chiesa di Francesco ma sull’organizzazione stessa che la Chiesa ha trovato lungo i secoli.

Ma – ci si chiederà – in che modo i “barconi” insidiano l’unità della Chiesa? Com’è noto, il tema “migranti” ha assunto da almeno due anni a questa parte una grande rilevanza all’interno del dibattito pubblico e dell’agenda dei media e, come sappiamo, il grande spauracchio dell’ “invasione” ha portato alla graduale ed esponenziale crescita di consensi verso la Lega ed il suo leader Salvini.

Di fronte alla crescita nel Paese di sentimenti di ostilità verso gli immigrati e all’aumentare di episodi di vero e proprio razzismo, il Papa ha agito nell’unico modo in cui un Papa avrebbe potuto fare: predicando l’accoglienza e la carità, secondo quanto insegnato dal Vangelo.

E qui il patto di fiducia degli italiani verso il “Papa venuto dalla fine del mondo” non solo si è incrinato ma ha cominciato a mostrare i segni visibili di una pericolosa frattura. Ci siamo dunque trovati di fronte a una situazione paradossale nella quale da un lato abbiamo un leader politico che impugna il Rosario e affida la sua azione di protezione dei “patri confini” al Cuore Immacolato di Maria, dall’altra abbiamo il Vicario di Cristo che in nome degli stessi valori professati dal primo predica l’esatto contrario. Da un lato c’è un cattolicesimo inteso come elemento identitario, fatto anche e soprattutto di usi e pratiche di devozione, dall’altro c’è il cristianesimo che ha al suo cuore la “caritas”, l’amore incondizionato verso l’altro, chiunque egli sia, senza “se” e senza “ma”.

Il paradosso sta nel fatto che molti cattolici abbiano cominciato a ritenere che abbia ragione il primo (Salvini) e torto l’altro (il Papa). La paura dell’uomo nero (perché di questo si tratta… episodi simili non sono stati registrati con l’arrivo dei cinesi o degli slavi) ha portato molti cattolici praticanti a rifiutare l’insegnamento e gli appelli di Francesco all’accoglienza e all’amore verso i più sfortunati. “Che li prenda in Vaticano” è il commento più letto sui social. Non solo ma il Papa ha cominciato a essere dipinto come nemico della Chiesa e (ci mancherebbe) dell’Italia, suscitando dovunque sentimenti di avversione e di contestazione, con l’immancabile corollario di esempi di Italiani in difficoltà verso i quali, secondo i leoni da tastiera, la Chiesa non muove nemmeno un dito.