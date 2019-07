Viva le radio, abbasso Spotify: ecco perché la nuova canzone di Mietta è l’inizio di una rivoluzione musicale

Ecco, lì in mezzo, la parola “dopamina” ha tutto un altro valore, è un farmaco, evidentemente, che ha la capacità, non sempre ma spesso, di salvare vite. Quei 20 cc di dopamina, in fondo, non sono litri e litri, sono solo 20 cc, ma bastano a aprire un dibattito tra medico e morte, e rimettere in discussione quello che sembrava ineludibile. Poi, è ovvio, c'è la bravura dei medici, quelle scariche di defibrillatore, talmente potente che prima di darle il dottore di turno deve dire quel “libera” che spinge chiunque a staccare le mani dal paziente, per non rimanere tramortito, c'è anche un po' di culo, che nella vita non guasta mai, ma tutto parte da quei 20 cc di dopamina, non ce n'è. Viva la dopamina, quindi.

Passiamo allora a parlare di musica, per questo mi pagano, in genere. Se il mondo dei medical è quello nel quale si dipanano le vite dei protagonisti, con l'ospedale e i casi medici a fare in qualche modo da cornice, da leit motiv, ma non certo da protagonista, quello che faccio io è raccontare un sistema, il music business, mettendoci qualche artista e qualche canzone come contorno, Jambo è un incidente stradale in cui a un tizio è finito infilato nel torace un lampione della luce, Ostia Lido un tizio che si è presentato al Pronto Soccorso con un criceto infilato su per il culo, roba così. Anche perché, se proprio dovessi lanciarmi in parallelismi, più che a un medical, direi che il mio lavoro si avvicina a quello di un Negan che, mazza ferrata in mano, prova a liberare il mondo dagli zombie, sfracassando loro la testa.

Comunque siamo qui, in questo pronto soccorso pieno di moribondi, e per moribondi non intendo tanto gli artisti quanto la musica stessa, e stiamo provando a rianimarla. C'è stato un tamponamento a catena, sembra, e quasi nessuno è destinato a sopravvivere. Tutti si danno un gran daffare, anche se io, va detto, sono più che altro quello cinico che squote la testa, al limite chiudendo gli occhi al defunto. Ma sono qui, la mani sporche di sangue come chiunque altro.

A causare l'incidente, sempre che sia possibile trovare una sola causa, sicuramente la scarsa lungimiranza di chi guidava, i discografici, quindi. Quando ormai era chiaro che non c'era abbastanza distanza per frenare, loro, incauti, hanno continuato a guidare con la solita andatura, schiantandosi come polli. Poi anche la distrazione dovuta da chi ha cambiato corsia in corsa, convinto di farcela, o andando dietro quel che chiedevano le radio o quel che chiedeva la tv, ma quando si crea un ingorgo si crea un ingorgo, non è che ci si sposta di corsia si va poi tanto avanti. Quindi tutti lì, a sbattere gli uni con gli altri. Infine gli ottusi, quelli che hanno davvero creduto a quel che diceva loro il navigatore, perché la tecnologia è tecnologia e non può sbagliare, non può farci male, e hanno proseguito dritti, perché il navigatore non indicava rallentamenti. Vedi a credere a Spotify come ancora di salvezza? Insomma, quasi tutti sono moribondi, a partire dagli artisti, che in questo contesto sembrano quelli seduti di fianco al conducente, in quello che tradizionalmente è chiamato, mica a caso, “il posto del morto”. Di loro, in effetti, quasi nessuno sembra essersi preoccupato, sbalzati fuori dall'abitacolo e caduti in un dirupo di fianco all'autostrada. Per il resto, radio, discografici, promoter, manager, sembrano tutti in fin di vita. L'unica voce squillante che si continua a sentire è quella del navigatore, Spotify, che continua a dire che non c'è nessun rallentamento, e l'orario d'arrivo è quello previsto in partenza. Una scena di ordinaria follia, quindi.