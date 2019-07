Tutti con Carola, nessuno per la Gregoretti: Salvini deve fare un monumento all’opposizione

Forse sarà la calura estiva o forse sarà questa malattia di rincorrere le panzane del ministro Salvini, ma qualcuno lì nel centrosinistra dovrebbe spiegarci per quale imponderabile motivo la nave della Guardia Costiera Gregoretti, ferma ormai da tre giorni nel porto di Augusta, sia terribilmente meno indignante, interessante, discussa, visitata e seguita rispetto alle altre navi che sono rimaste a bollire nei porti per volere del ministro Salvini. Sarebbe da chiederci (e da chiedere) come sia possibile che la riprovazione che si è provata fino a qualche giorno fa, con le molte approvazioni per la rottura del blocco da parte della comandate di Sea Watch Carola Rackete, ora si siano assopite mentre il governo italiano tiene una nave italiana ai bordi di un porto italiano per esercitare pressioni (o meglio: per esprimere una propagandistica muscolosità) contro l’Europa e per poter instillare nel proprio l’elettorato l’enorme bugia che i porti siano chiusi e che non sbarchi più nessuno.

Ma davvero nessuno sente l’urgenza di battersi contro questo pervicace tentativo di normalizzazione quando si parla di un ministro che sequestra barche nei porti italiani ripiene di disperati? Davvero non c’è nessuno che abbia voglia di fare notare che in tutti gli ultimi casi il ministro Salvini (ma anche il ministro Di Maio, a ruota) hanno alzato la voce additando la nazionalità straniera delle imbarcazioni oppure il fatto che fossero Ong e invece nel caso del pattugliatore Gregoretti siamo di fronte a una barca italiana (anzi, in quanto militare che è addirittura suolo italiano) e che non ha nulla a che vedere con i taxi del mare che secondo i nostri vicepremier sarebbero la causa delle partenze? Non c’è qualcuno che abbia voglia di fare notare che gli ultimi salvataggi sono stati effettuati da una nostra nave militare e da un peschereccio, polverizzando in un colpo solo qualsiasi illazione sui trafficanti che invece sarebbero d’accordo con le Ong?