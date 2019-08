Ossessionati da Bibbiano? È (anche) perché facciamo sempre meno figli

Se volessimo essere particolarmente cinici ed usare una terminologia economicistica per temi come quello della famiglia, a patto di rendere l'idea, potremmo dire che oggi in Italia i bambini rappresentano un bene scarso, per il quale la domanda è decisamente maggiore dell’offerta.

Domanda intesa come desiderio di averli e di crescerli, che include anche chi decide di non averne, e a maggior ragione da parte chi non può, perché single, senza mezzi economici o per ragioni mediche. La conseguenza è che, in questa situazione (ci sia concesso ancora l’uso dissacrante di questi termini), il valore dei bambini aumenta.

Aumenta in termini individuali e sociali, con la conseguenza che aumenta anche l’attenzione che la società presta ai bambini, ai loro bisogni e soprattutto a ciò che può metterli in pericolo. Perché non ci sono solo genitori che hanno avuto, magari tardi e a fatica, un solo figlio, o quelli che non hanno potuto averne, ma c'è anche una schiera di nonni o mancati nonni, zii e mancati zii, eccetera.

Le reazioni popolari ai fatti di Bibbiano e le speculazioni politiche che ne vengono fatte non sono che una conseguenza di questa situazione.

E forse non potrebbe essere altrimenti, considerando che negli ultimi dieci anni la proporzione di nuclei composti da persone sole è diventata sostanzialmente uguale a quella rappresentata dalle coppie con figli, circa un terzo del totale della popolazione. Nel 2009 le coppie con bambini erano il 39%, mentre nel 2019 si sono ridotte al 33,3%. Nello stesso periodo è cresciuta di quasi il 5% la percentuale di single senza figli.