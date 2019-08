Qualcuno chieda ai sovranisti moderati di dissociarsi dall’attentatore di El Paso

Immaginate un mondo al contrario. Sì, lo so, siamo già abbastanza al contrario così, ma sforziamoci di rigirarlo per scoprire l’ipocrisia di certi comportamenti. Facciamo che c’è un killer spietato che uccide venti persone e ne ferisce trenta, una strage, i telegiornali che vomitano le immagini della fuga all’impazzata, il mondo che si stringe in cordoglio, le lacrime dei famigliari delle vittime zoomate fino a entrare nelle pupille, i social che si ingolfano di lutti a forma di meme e poi, inevitabilmente, tutti i feroci che urlano vendetta, che dicono basta. Ogni volta che l’assassino è un islamico ripartono le solite litanie dei soliti esperti di sovranismo che ci raccontano come sia una questione culturale, una loro stortura negli idoli, una religione che ha troppi rimandi alla morte. Si comincia a scavare dappertutto nella vita dell’omicida, si cerca di capire chi siano gli ispiratori, pagine e pagine sui libri ritrovati sul comodino del mostro e infine inevitabilmente la richiesta di prendere le distanze al mondo islamico, di dissociarsi con forza come se l’essere connazionale di un mostro sia una pena che marchia il passaporto. E tutti i telegiornali, ovviamente, a ricordarci tutto quello che si ritrova in archivio e che possa essere associato a un’ideologia che è più in testa degli odiatori piuttosto che degli assassini.

Benissimo, ora torniamo a noi: Patrick Crusius è stato arrestato per la strage di El Paso, in Texas, dove ha lasciato per terra una carneficina. Il suo manifesto non lascia dubbi su ispirazioni e aspirazioni: “Sono un sostenitore della strage di Christchurch e del suo manifesto. Questo attacco è una risposta all’invasione ispanica in Texas. Sono stati loro a istigarmi, sto semplicemente difendendo il mio Paese dall’invasione. Questo è il manifesto in cui spiego le ragioni del mio attacco”, scriveva Patrick Crusius. Più chiaro di così. E poi: “L’America è in decomposizione dall’interno. La verità scomoda è che sia democratici che repubblicani hanno fallito per anni. Entrambi sono coinvolti in uno dei più grandi tradimenti della storia americana”. “Gli ispanici sono migranti economici, sono disposti a tornare nei loro Paesi. Per far sì che ciò accada hanno bisogno di un incentivo che io, insieme ad altri patrioti americani, dobbiamo dare. Ho trascorso la vita a prepararmi per un futuro che non esiste. Presto gli ispanici prenderanno il controllo del mio amato Texas. Ricordate: l’inerzia è una scelta. Non posso più sopportare la vergogna”.