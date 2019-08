Zingaretti contro Renzi: ecco perché l’alleanza coi Cinque Stelle è la resa dei conti dentro il Pd

L'accusa rivoltagli da Renzi - voler andare alle elezioni per poter piazzare i suoi in Parlamento - l'ha ferito profondamente: «Era stato Nicola a chiedergli di aiutare il Pd in questa fase, facendo un'importante apertura di credito nei suoi confronti - spiega uno degli ascari zingaretiani, chiedendo l'anonimato - e lui risponde così, facendo finta di voler fare gli interessi del Paese ed evocando la Ditta, per alimentare la retorica sulla segreteria Zingaretti come se fosse una continuazione di Bersani o D'Alema. La verità è che è lui che non vuole perdere quel poco potere che gli è rimasto. Siamo davanti ad un maldestro tentativo di killeraggio politico».

In effetti, tempi e modi dell'offensiva renziana non lasciano molto spazio alle interpretazioni. Ma perché tutto questo? Gli interessi del Paese a cui si appella Renzi c'entrano poco, molto poco. Dietro c'è tutt'altro. In primis c'è proprio il tentativo di conservare il suo spazio politico, interesse che coincide con quello dei gruppi parlamentari che ancora controlla. Lo spirito di conservazione di una classe dirigente destinata in gran parte a scomparire, se si dovesse andare al voto, è una leva fondamentale che sta utilizzando Renzi per provare a portare a compimento il suo piano.



Un piano che prevede, naturalmente, il ridimensionamento dell'autorevolezza di Zingaretti come segretario del Pd, con buona pace del "bagno di folla" delle primarie di pochi mesi fa. Quello dell'ex premier è un gioco tutto di palazzo.