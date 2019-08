L’Amazzonia brucia, Bolsonaro gode: ora è lui la più grande minaccia per il Pianeta

La notte di giorno. Questa l’inquietante immagine che arriva da San Paolo, la più grande città del Brasile, che l’altro ieri è stata avvolta da una nera caligine intorno alle ore 15. All’origine della nube gli immensi incendi nella foresta amazzonica, distanti centinaia e centinaia di chilometri dalla capitale, che hanno raggiunto numeri da record. La conferma giunge anche dai funzionari dell'Istituto Nazionale di Meteorologia del Brasile (Inmet) che hanno ribadito come la scena apocalittica sia il risultato della presenza aria fredda e umida e ingenti quantità di fumo. Le immagini del tetro crepuscolo di mezzogiorno di San Paolo hanno fatto il giro del mondo, diventando in breve tempo un’icona dell’ecocidio che da mesi cresce esponenzialmente in Brasile. A fatto subito seguito l’hashtag virale, #prayforamazonia. «Questo è il sintomo più acuto del via libera dato dal governo Bolsonaro al potente mondo dell’agrobusiness brasiliano», spiega Paulo Lima, ambientalista e direttore dell’associazione Viraçao, con sede a San Paolo. Da quando il governo è salito in carica la deforestazione ha ripreso battendo ogni record. Grandi aziende e piccoli produttori si sentono legittimati a disboscare e bruciare a più non posso. Basta immaginare che lo scorso 10 agosto, nella città di Novo Progreso, nello stato del Parà, gli agricoltori hanno istituito il “giorno del fuoco”, imbaldanziti da un governo che li appoggia pienamente».

La deforestazione dell'Amazzonia brasiliana ha superato la soglia dei di tre campi da calcio al minuto, secondo gli ultimi dati del governo. Dal punto di vista areale a luglio sono scomparsi 1.345 kmq, un terzo in più rispetto al precedente record mensile sotto l'attuale sistema di monitoraggio del sistema satellitare Deter B, iniziato nel 2015. Solo in agosto si sono verificati 71.497 incendi di medie e grandi dimensioni, sostiene l’Institut Nacional d'Indagacions Espacials (INPE), un centro di ricerca specializzato in analisi fotosatellitari (il direttore dell’INPE Ricardo Galvão, è stato licenziato da Bolsonaro proprio per le sue ricerche sugli incendi). Dati fuori scala, che mostrano come si stia spingendo rapidamente la più grande foresta pluviale del mondo verso un punto di non ritorno entro il quale si rischia di compromette l’intero ecosistema. Condannando piante e animali alla scomparsa.