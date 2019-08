Il decreto non arriva, e gli immigrati restano senza reddito di cittadinanza

Niente reddito di cittadinanza per gli stranieri. Sospeso fino a data da destinarsi. Sono passati quasi due mesi da quando l’Inps ha emesso la circolare con cui ha congelato le domande presentate da aprile in poi dagli immigrati per accedere al sussidio. In attesa del decreto attuativo con la lista delle nazionalità esonerate dall’obbligo di presentazione di documenti dello Stato d’origine che, nel bailamme della crisi di governo, ovviamente non è ancora arrivato. La data ultima di scadenza per emanarlo era il 18 luglio, ma a fine agosto ancora non si vede.

Tanto che ora si è mossa l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Asgi, inviando una lettera all’Inps, in cui si chiede di revocare «immediatamente» la circolare e di comunicare agli uffici locali «l’obbligo di procedere immediatamente all’esame delle domande dei richiedenti con cittadinanza extra Ue» con gli stessi tempi previsti per i cittadini italiani e senza richiesta di documenti aggiuntivi.

«Se il reddito serve a far uscire i cittadini dalla condizione di povertà, non può essere sospeso», ribadisce Alberto Guariso, avvocato dell’Asgi. «Il governo ha approvato il reddito di cittadinanza con un decreto legge proprio per ragioni di urgenza, con una corsa a erogare il sussidio prima delle elezioni europee e prima che fosse predisposta la struttura per l’avviamento al lavoro dei beneficiari. E invece per gli stranieri questa urgenza evidentemente non vale».