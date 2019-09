La prima azione di un governo verde? Smettere di finanziare i combustibili fossili

Abbiamo solo una manciata di anni per scongiurare il collasso climatico e non c’è un pianeta B, per questo affrontare la crisi climatica richiede coraggio, radicalità e visione. E il nuovo governo avrà presto l’occasione per dimostrare di essere dalla parte giusta della storia. Senza questa scelta non ci sarebbe alcuna svolta. Una chiara posizione a favore della proposta della BEI sarebbe un segnale di discontinuità importante anche per ricollocare autorevolmente l’Italia in Europa. Per stare dalla parte degli Stati più avanzati, anziché fare asse con il club di Visegrad caro a Salvini.

Se venisse approvata la proposta, dalla fine del 2020 la BEI smetterà di finanziare investimenti legati ai combustibili fossili (con le uniche eccezione di caldaie a gas efficienti e impianti elettrici a gas di co- e tri-generazione che non superino un livello di emissione di 250 gCO2 per kWhe). Al contempo avvierebbe un nuovo pacchetto di investimenti dedicati alle questioni di giustizia sociale e solidarietà legate alla transizione energetica e aumenterà gli investimenti sostenibili al di fuori dei confini europei. I settori su cui la Banca Europea per gli Investimenti intende puntare sono l’efficienza energetica, le rinnovabili, l’innovazione, le reti, la mobilità elettrica – comprese le infrastrutture di ricarica – la generazione diffusa, le comunità energetica, l’accumulo e la gestione intelligente della domanda elettrica.