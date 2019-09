Senza Lucano Riace è una città fantasma, è ora di farla rinascere (e di far ripartire l’accoglienza in Italia)

Risalendo la stradina che dalla Chiesa porta al Comune, in una manciata di metri, cinque donne chiacchierano davanti ad un negozio di alimentari. Davanti al bar, un gruppetto di uomini gioca a carte, beve birra, guarda un modello di auto sul cellulare. Poco più in là, di fronte al palazzo comunale, si trovano altri anziani, fermi su una panchina davanti all’anfiteatro colorato e ormai sbucciato dal sole, che dà su un parco giochi vuoto. Altri ancora stanno seduti davanti al bar nel suo giorno di chiusura, fissi come un fermo immagine di Ciprì e Maresco. C'è solo una ragazza di colore, che occupa una sedia ai tavoli riservati ai clienti del bar. Non è del posto, dice; non vuole parlare; e attacca una telefonata urlata che risuona per tutta la piazza, per minuti e minuti.

In un pomeriggio di fine agosto si potranno contare, in tutto, una trentina di anime. Sulla panchina gli anziani chiacchierano con alcuni visitatori, un paio di ragazzi venuti da poco lontano: il problema non è l’accoglienza, dicono, ma che “loro” sono più numerosi di “noi”, che “paghiamo le tasse alte il doppio del normale. Noi, che abbiamo una pensione da 500 euro al mese, mentre a loro danno 35 euro al giorno”. Il refrain - sempre uguale - è quello dei soldi “ai neri”, quelli pagati profumatamente per non far nulla e bivaccare. “Qua - dice l’anziano - non si poteva stare, perché poi se ne venivano tutti nel parco e le mamme avevano paura a portarci i figli”. Perché? “Perché si ubriacavano”. E c’è stato qualche problema? “No, non è mai successo niente”. Ma Riace era un simbolo, gli dicono. “I giornali. Sono i giornalisti che hanno ingrandito tutto e creato una cosa che non c’era. Ma quelli venivano da fuori, che ne sapevano di Riace?”.

Dall’altra parte della strada il palazzo comunale è aperto. Dal primo piano, quello degli uffici, si vede il murales di un bronzo di Riace col volto di Lucano, il suo ex inquilino. Le luci, dentro il palazzo sono spente, gli uffici vuoti, ad eccezione di uno, dove una ragazza giovanissima lavora al computer. “Il sindaco non c’è”, dice. E nemmeno la scritta “i cittadini si ricevono sempre”, che Lucano aveva fatto mettere lì al suo primo mandato. Che fine ha fatto, perché toglierla? “Non l’ho fatta togliere io - dice Antonio Trifoli, il sindaco nuovo, che incontriamo a Riace Marina - L’hanno tolta nel periodo in cui Lucano era sindaco ma qua a Riace non ci poteva stare”.

Trifoli è l’antagonista storico di Lucano, quello che in Consiglio comunale l’ha sempre contrastato dai banchi della minoranza. Dopo 15 anni, però, ha vinto, e Lucano nella sala delle adunanze non ha più un posto. Ma anche se lo avesse conquistato alle elezioni, non avrebbe potuto occuparlo, perché per quasi un anno è stato confinato fuori dalla città dei Bronzi. Una misura cautelare controversa e contestata. E intanto il processo va avanti.