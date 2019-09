Maradona torna in Argentina come allenatore, e nel Pibe de Oro il Paese vede la salvezza

Seicento i giornalisti accreditati per raccontare i passi lenti e incerti del Dio tornato sulla terra, cioè in campo. Milioni quelli che non c’erano ma avrebbero dato tutto per esserci, non per vedere uno spettacolo né un magico palleggio, ma per credere a un sogno con i propri occhi e rinnovare il mito con la propria testa. E poco importa che quel signore ingrassato e sfatto, probabilmente bisognoso di un modesto ingaggio come i vecchi attori dei teatri di provincia, sia una vaga controfigura del Pibe de Oro.

Importa vedere, sognare e fare sognare, come hanno probabilmente calcolato i dirigenti del Gimnasia ingaggiando Maradona. Si sa già che verrà spesso sostituito dal suo vice, che dovrà sovente assentarsi, che magari cambierà idea e cercherà nuove avventure, essendo un Dio instabile e capriccioso. Ma, intanto, i tifosi accorrono e si svenano per assistere a un allenamento e acquistare una maglietta.

Può essere che il ritorno in campo del Dio del calcio sia soltanto un nostalgico tango argentino. Ma nell’epoca in cui possiamo vedere un partita in 3D, come se fossimo dentro lo stadio, in cui è possibile ammirare un Maradona bionico, ventenne e dinamico come nei lontani anni Ottanta, compiendo un viaggio artificiale nel passato; nell’epoca in cui anche la politica e le relazioni personali possono viaggiare online, l’entusiasmo per un mito in carne ed ossa e la voglia di partecipare a un evento in prima persona ci ricordano che - oltre Apple e Facebook - c’è ancora tanta vita.

Siamo dunque grati a Diego Armando Maradona. E non solo per le magie calcistiche di cui ha deliziato in passato tifosi e avversari. La sua divina apparizione ci ha riportato almeno per qualche attimo sulla terra, al nostro STADIO biologico, e naturale, ci ha fatto riscoprire la forza dei sogni, il piacere di partecipare dal vivo e non su una piattaforma, l’utilità sociale dello stadio, della piazza, dello stare insieme, del condividere senza digitare, cioè del con-vivere.