Stakanovisti, più poveri e pessimisti. Ecco gli italiani del 2019

Lavorano 360 ore in più rispetto ai loro colleghi tedeschi ma guadagnano oltre il 30% in meno. Uno su due si considera ancora parte del ceto medio ma la metà di loro non riesce ad arrivare alla fine del mese. Chiedono più licenze d’armi e fanno installare più sistemi d’allarme nelle loro case anche se il numero di reati denunciati è inferiore alla media europea. Sono gli italiani fotografati dal “rapporto Coop-2019”. Il popolo più pessimista d’Europa sul futuro dei figli e il meno ottimista sul futuro dell’Unione europea. La ricchezza delle famiglie italiane è diminuita di nove punti percentuali dall’inizio della crisi economica e per la prima volta dal 2013 consumano di meno rispetto all’anno precedente. Passano meno tempo in cucina e riempiono il carrello di fibre e proteine a scapito di grassi e carboidrati. ma comprano sempre più prodotti green.

Lavoro forzato. Stakanovisti, frustrati e poveri. Gli italiani lavorano come negli altri Paesi mediterranei dell’Est europeo e molto di più del nord Europa. Ma gli stipendi sono i tra i più bassi del Continente in rapporto alle ore lavorate. Il problema è sempre quello: la produttività. Ovvero la capacità di lavorare in modo efficiente. Il lavoro degli italiani è “povero” e per questo molti di loro, di noi, sono insoddisfatti. Il 66% dei part time aspirano al tempo pieno (il 50% in più della Germania) e il 32% dice di non raggiungere un equilibrio fra tempo di vita e tempo di lavoro: dieci punti in più rispetto alla media europea. Ecco perché metà degli italiani che lavorano chiedono una occupazione più flessibile che permetta di rilassarsi di più. Mentre il 38% si sente in colpa per il poco tempo che riesce a dedicare a famiglia e amici. Ma sono poche le aziende che adottano policy di lavoro flessibile. La cultura aziendale è ancora tradizionale. Il telelavoro non decolla: in Italia solo il 3% pensa che sia molto diffuso contro il 32% nel Regno unito.

Classe media dove sei? L’Italia è l’unico grande Paese europeo dove il reddito pro capite non è ritornato ai livelli pre crisi economica. Nove punti percentuali in meno rispetto al 2008. Mentre la media europea è sopra di oltre tre punti. Solo la Spagna fa come noi. Per questo è drammatico il dato della spesa media delle famiglia: - 0.9% al netto dell’inflazione rispetto all’anno scorso. È la prima volta dal 2013. Finora era sempre aumentata anche se di poco. Il divario aumenta a seconda di dove si vive in Italia. Una famiglia lombarda spende in media 3020 euro al mese, una calabrese 1902. Un divario di circa 10mila euro all’anno di consumi mensili tra le famiglie del Nord Ovest e quelle del Sud o delle isole. Eppure un italiano su due se interrogato si definisce ceto medio anche se il 52% dice di arrivare con difficoltà alla fine del mese e il 25% si considera più infelice dei suoi pari grado europei. Un po’ come se non volessero ammettere a loro stessi che non si è più ricchi come un tempo. Ormai gli italiani vogliono comprare casa, ma a prezzi più bassi, vestono vintage, fanno la spesa al discount e scelgono l’utilitaria come auto di famiglia. Non a caso la Panda è l’auto più venduta nel 2018. Il 64% dichiara di spendere solo per il necessario. Gli italiani preferiscono i depositi bancari per alimentare la loro liquidità a discapito di investimenti finanziari. Aumenta il tasso di risparmio delle famiglie; era il 7,8% nel 2017, l’8,1% nel 2018 e già 8,4% nel primo trimestre 2019.

Insicuri armati. I reati sono in calo e inferiori alla media europea, ma solo il 19% degli italiani è convinto di vivere in un posto sicuro. Ecco perché solo nel 2018 sono aumentate del 50% su Google le ricerche da parte degli italiani di “armi per difesa personale”, mentre le licenze per porto d’armi sono cresciute nello stesso arco di tempo di un +13,8%. In 18 anni sono anche cresciuti di oltre il 20% i sistemi di allarme installati nelle abitazioni, Il 17% degli italiani dice di seguire o aver seguito un corso di difesa personale. La percezione ha ormai preso il posto della realtà. I fatti di cronaca nera sempre più presenti in tv e l’agenda politica basata solo sul tema dell’immigrazione ha reso gli italiani più insicuri. Pensano, anzi pensiamo, che gli stranieri in Italia siano tre volte di più rispetto al dato reale. E invece sono solo 5 milioni, l’8,5% dei 55 milioni di italiani. Tradotto: uno straniero ogni 11 italiani. Stando all’indice Nim che registra i sentimenti nazionalistici, anti-immigrati e anti-minoranze religiose surclassiamo tutti gli altri popoli europei avvicinandoci in questo ai popoli del patto di Visegrad come Polonia e Ungheria.