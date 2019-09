Sandro Veronesi: “Quella contro i leghisti è una battuta. Con le Ong vediamo come si comporterà questo governo”

A breve uscirà il suo prossimo libro, Cani d’estate, “che nasce da una ferita collettiva, inferta da un ristretto numero di persone a un gran numero di persone”. Il suo modo per intervenire nel dibattito pubblico e provare a cambiare il corso di quella che considera “una guerra civile” con lo strumento che meglio maneggia: il romanzo. Anche se, ammette, “uno scrittore non conta niente”. E forse anche per questo, nonostante la battaglia che lo vede coinvolto a livello civile, alla fine non riesce a trattenere una amara confessione. Consiglieresti ai tuoi figli di rimanere in Italia? gli chiedo: “No – risponde convinto– e mi sono impegnato per farli studiare e lavorare all’estero, perché la loro visione del mondo meritava di più rispetto a quello che avrebbero avuto a disposizione qui”.

Sandro Veronesi, che ruolo ha uno scrittore oggi?

Io sono in giro da più di 30 anni, quindi il ruolo me lo devo inventare. Non c’è bisogno di comunicarlo. Uno si dà degli obiettivi, generalmente sapendo che non conta niente. Se si vuol parlare di politica o società lo scrittore conta sempre uno. Perché quei mondi sono, fondamentalmente, disinteressati a quello che dicono gli scrittori. Se uno pensa di illudersi di avere un ruolo con un certo tipo di rilievo fa presto a disilludersi. Questo non significa che un ruolo non ci sia. Basta comportarsi come se invece tu ce l’avessi, come se quello che fai fosse importante e ne dipendessero le decisioni degli altri. Così non puoi sbagliare. Alla fine, diventa un modo di cercare di vivere una vita esemplare come qualsiasi essere umano che ha un altro mestiere. C’è solo quella trappola lì, di pensare per i primi tempi che il tuo ruolo sia più importante degli altri, solo perché gli viene dato un po’ ascolto. È una domanda che potrebbe essere fatta a un commercialista o a un macellaio. Un ruolo c’è, quello di cercare di vivere attraverso il proprio lavoro una vita esemplare.

Gli scrittori in Italia sembrano dividersi tra chi vince i premi e chi si lamenta che i premi sono pilotati. Tu che di premi ne hai vinti tanti, cosa ti senti di dire a chi avanza sospetti?

La metterei giù così. Ci sono quelli che non partecipano, perché convinti che non è giusto rendere competitiva la letteratura, che effettivamente non deve essere competitiva. Poi ci sono quelli che, non vincendoli, cercano sempre di trovare una ragione sporca per la vittoria degli altri. A questi ultimi, devo dire che non sono informati dei fatti, ma rimangono bruciati dal fatto che ci avevano creduto troppo. A me i premi me li hanno tirati dietro. Certo, per lo Strega il mio editore dell’epoca si dette da fare, ma io proprio nulla, così come per gli altri riconoscimenti. Per me non è un problema, ho visto roba sporca nella vita ma mai nei premi letterari. Sicuramente di più altrove.

Ci sono poi quelli che si considerano i migliori. Per esempio, Aldo Busi a più riprese ha dichiarato: “Sono l’unico scrittore in Italia”.

Aldo Busi con i primi due libri ha lasciato qualcosa di importante. Quei due volumi sono pietre miliari e tra le ragioni che mi hanno spinto a diventare scrittore. Quindi una persona a cui va riconosciuto il suo merito. Lui ha sempre avuto queste uscite, ognuno si carica come meglio crede. Quando Busi parla di sé non ho nulla da dire e non lo conosco personalmente, ma so che come scrittore rimarrà nella storia. Non mi sembra che sproloqui di altro, come per esempio Bret Easton Ellis attraverso i suoi account. A che titolo dice queste cazzate? Parlando di lui, nessuno può dire il contrario di uno scrittore come Busi, che sia l’unico o il migliore. Se parlasse di politica o altri argomenti, invece, gli si potrebbero segnalare le frescacce, eventualmente le dicesse.