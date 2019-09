Ursula, o la borsa o la vita. Ecco perché tutti chiedono regole più morbide alla von der Leyen

Non è ancora entrata in carica e già deve salvare l'Unione europea. Da Christine Lagarde a Giuseppe Conte, dallo European Fiscal board al Parlamento europeo. Ma anche Francia, Spagna e l’insospettabile Finlandia. In tanti ormai stanno iniziando a tirare la giacchetta di Ursula von der Leyen. Serve una riforma delle regole del Patto di Stabilità per rilanciare la crescita in Europa. Ognuno ha la sua ricetta, o meglio, la sua richiesta. La neo presidente della Commissione europea deve accontentare tutti, ma non sarà facile. Ci sono almeno sei Stati del centro e nord Europa che non vogliono dare una scusa ai politici mediterranei per sforare il deficit in libertà e coprire così le proprie inefficienze. Tra questi c’è ancora le Germania che vede calare a picco la sua produzione industriale ma fa ancora finta che la casa non stia bruciando. E per ora esclude una manovra in deficit che farebbe da tana libera tutti. Senza l’appoggio di Merkel, von der Leyen non potrà forzare la mano.

Il tempo stringe e ce lo ricorderà oggi Mario Draghi alla sua penultima riunione da presidente della Banca centrale europea. SuperMario dovrà decidere se usare ancora il bazooka del Quantitative easing, ovvero iniziare di nuovo l’acquisto massiccio di titoli di Stato dalle banche europee. Ma i tassi sono già in negativo e la cassa della Bce è già piena di titoli di Stato. Tradotto: il bazooka di Draghi ha fatto il suo dovere, la zona euro è salva ma l’obiettivo dell’inflazione al 2%, considerato ottimale e crescita del Pil Ue sono ancora basse. Le politiche monetarie possono arrivare fino a un certo punto e Lagarde lo ha confermato in un’audizione al Parlamento europeo. Quando la francese diventerà capo della Bce il 1 novembre potrà incidere molto meno del suo predecessore. Ora serve una riforma fiscale perché l’inverno sta arrivando, ma von der Leyen non ha ancora nulla da mettere per quando busserà la recessione.