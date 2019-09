La violenza sugli animali è in crescita, e denunciare non basta: ci vogliono leggi serie

Proprio il caso di Partinico però mostra come si possa combattere la crudeltà contro gli animali. Se è stato possibile identificare l’assassino di Ruth il merito è di uno dei vicini che ha ripreso la scena. Una diversa cultura e sensibilità è perciò possibile. «Fino a trent’anni fa nessuno avrebbe denunciato l’anziano siciliano. Il coraggio di riprenderlo e denunciarlo è figlio di un comune sentire diverso nei nostri tempi, che porta chiunque a denunciare tali ingiustizie sulla stampa, la tv, i social» secondo la presidente dell’Enpa Carla Rocchi. Un aiuto importante per un fenomeno ormai in crescita costante. Le denunce aumentano, e questo porta conseguentemente più casi per i giudici. Il rischio però è che alla fine, tra mille cause, quelle contro i maltrattamenti contro gli animali finiscano per essere considerate di serie B. Sempre secondo il LAV solo il 30% dei processi per maltrattamento contro gli animali che viene celebrato si conclude con una sentenza e appena la metà prevede una condanna. Una minima parte dunque, e la causa è drammaticamente nota: i tempi lenti della giustizia. Rendere più rapidi i processi permetterebbe di condannare i responsabili evitando che la facciano franca.

Non basta ancora però: un problema culturale di questo peso va risolto anche a monte. Le scuole devono essere la prima tappa obbligata. Lo raccontano soprattutto i casi in aumento di mnorenni responsabili di violenze contro gli animali. Secondo Ilaria Innocenti, responsabile dell'area animali familiari del LAV, «è necessario sensibilizzare i ragazzi fin dall’età scolastica: deve definitivamente essere estirpata la cultura dell’animale come oggetto di cui si può disporre a proprio piacimento. Solo così possiamo eliminare il sadismo che spesso l’accompagna». Ne sono testimoni i tanti randagi, vittime di tagliole e cibo avvelenato, violenze che ancora rimangono sotto silenzio. Intervenire dalla più tenera età per evitare che il germe della cattiveria diventi definitivamente imperante nella nostra società è un obiettivo da perseguire con forza. Questi eventi non devono più accadere: denunciare non basta più.