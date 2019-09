Reddito di cittadinanza, ecco perché NON è un successo

Domande approvate: 960.007. Domande respinte: 409.644. Il reddito di cittadinanza non ha fatto “boom”. Se la platea dei beneficiari, secondo le previsioni di Luigi Di Maio, avrebbe dovuto essere di 5 milioni di italiani prima e 3,5 milioni poi (come scritto nella relazione tecnica del decreto), dai dati Inps aggiornati all’inizio di settembre viene fuori invece che a esser coinvolti ad oggi sono poco più di 2,2 milioni di italiani. E ammesso che entro fine anno se ne aggiungeranno altri, resterà comunque una grossa fetta di quell’Italia povera che, pur avendo i requisiti, il reddito ha preferito non chiederlo.

Basta parlare con gli impiegati dei Caf per capire perché. In tanti si presentano agli sportelli con uno o più lavori in nero. E dopo un’analisi costi-benefici, preferiscono restare nel cono d’ombra del sommerso anziché accendere la luce dei controlli dell’Agenzia delle entrate e dei Comuni, con il rischio di dover rinunciare pure alle esenzioni destinate ai poveri di cui già godono. E per quanto si possa essere fatalisti, chi lo sa, magari dai controlli può venir fuori quella moto che – stando all’Isee – in teoria non ci si potrebbe permettere. Quindi, fatti conti, molti salutano gli impiegati dei Caf, si alzano e tornano a casa senza neanche compilare il modulo.

L’assalto agli sportelli per richiedere il reddito, in effetti, non c’è stato. E alla fine si spenderà pure meno del previsto. Ammesso che entro dicembre i beneficiari supereranno di poco il milione di famiglie, ci sarà comunque un risparmio di circa 1 miliardo e mezzo sia per il 2019 sia per il 2020. Nella relazione tecnica, il governo aveva messo a bilancio 5,6 miliardi per quest’anno e 7,1 per l’anno prossimo per una platea di 1 milione 365mila famiglie.