Giulia De Lellis non sa scrivere? Cari Missiroli, Marzano e Gamberale, il suo libro è meglio del vostro

La circostanza. Un amico mi sveglia dal torpore arcangelico: stavo parlando di Cristina Campo con Maria Antonietta, la cantante. «Hai visto Giulia De Lellis, il suo libro è in cima alle classifiche», mi fa. Non so chi sia Giulia De Lellis, non ho mai sperimentato la vertigine di veleggiare ‘in cima alle classifiche’. Mi informo. Giulia De Lellis sanno tutti chi è tranne me, amen. Mi pare l’Orietta Berti degli influencer, finché la barca va…

La “classifica”. Giulia De Lellis ha scritto un libro dal titolo vigorosamente assurdo – Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza: cosa vuol dire? – pubblicato da Mondadori Electa, marchio del Gruppo Mondadori che pubblica un po’ di tutto, da Sveva Casati Modignani (bravissima) a Steve McCurry, il grande fotografo. In effetti, sfogliando la classifica dei libri più venduti su Amazon, la De Lellis spicca su tutti. Per avere, però, come dicono i giornalisti seri, “uno spaccato sul Paese”, bisogna dire che al numero due della classifica generale c’è il tomo per il concorso aperto a 1052 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza bandito dal Mibac (la domanda scade il 23 settembre, oggi, gente!). Al numero tre c’è Il Nuovo Devoto-Oli Junior, il dizionario. Insomma, questo è un Paese di gente che cerca lavoro, che va a scuola. E che cazzeggia.

Apriti cielo… L’indignazione dei pavidi. Continuo a informarmi. L’indignazione monta sovrana. I papaveri del giornalismo e i pavoni della scrittura esplodono: come fa un libro del genere a vendere così tanto? La De Lellis appesta il vestito buono dei letterati di cartongesso. A quel punto sguscia la domanda: ma il libro della De Lellis è davvero così degenerato? Ma gli altri libri sono di diverso genere?

Apro il libro. Perfeziono la ricerca. Entro in libreria, non faccio fatica a trovare il fatidico libro – c’è del demoniaco: gli indignati s’impennano, ma io non ho mai visto pile di Dostoevskij e di Kafka in un hamburgherificio Feltrinelli di libri. Leggo. «E non so cosa darei per farlo tornare da me, e mi sento in contraddizione con me stessa, ed è paradossale aspettare il soccorso di chi ci ha feriti, lo so». Leggo ancora. «Io, però, ho fatto ciò che si fa sempre in questi casi: con il pretesto di non crearmi rimpianti, ho legittimato la cazzata di tornarci insieme. Ho scelto di concedere un’altra possibilità all’amore che provo. Ho preferito pensare che quell’amore valga più del mio ego» . Non è la tragica storia d’amore tra Anna Karenina e il conte Vronskij, ma…

Doverosa considerazione. Le corna stanno bene su tutto è una cretinata. Eppure, senza tutù retorici, senza pudori, senza menzogne equivale alla gran parte dei libri sugli scaffali librari, incipriati di letteratura. Un oggetto da vendere. Francamente, poi, la filosofia amorosa della De Lellis non mi sembra così diversa da quella che trasuda dall’ultimo libro di Chiara Gamberale, L’isola dell’abbandono, non è meno banale dei libri di Selvaggia Lucarelli (mi è bastato Casi umani), non giunge ad altezze sapienziali così diverse da L’animale che mi porto dentro di Francesco Piccolo. Semplicemente, gli altri libri si presentano imbellettati di belle lettere: la carta regalo è altra, il pacco è lo stesso. Lo scopo, comunque, per tutti, è uno (per altro nobilissimo): vendere.