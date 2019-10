La formidabile caduta dell’ultradestra austriaca è una valanga sui populisti europei, Salvini compreso

Facciamo un piccolo esperimento. Un gioco. Siete il capo di un partito politico di estrema destra, uno dei pilastri di quella cosiddetta Internazionale Sovranista che da qualche anno si aggira per l’Europa con virile furia nazionalista. Nel vostro paese siete giunto al potere: dopo una serie di risultati elettorali lusinghieri oltre le aspettative siete entrati nella coalizione di governo come socio di minoranza - l’altro partito ha pur sempre preso più voti di voi - ma riuscite lo stesso a condizionare le scelte dell’esecutivo, sulle cose che vi stanno più a cuore e che sono parte centrale del vostro messaggio riuscite a portarlo a destra, dove volete voi. Diventate ministro, addirittura vice-capo del governo. All’estero i vostri alleati, quelli dell’Internazionale Sovranista di cui sopra, vi indicano come un modello, come un esempio da seguire per entrare finalmente nella fantomatica stanza dei bottoni: “Vedi? Dovremmo fare come loro!”.

A un certo punto, però, succede una cosa: un giornale pubblica uno scoop, materiale esplosivo che rivela come il vostro partito si sia incontrato segretamente con degli emissari di una potenza straniera, per la precisione russi, con lo scopo di ottenere dei finanziamenti da usare in campagna elettorale, in cambio probabilmente di favori e chissà cos’altro. Il vostro partito, voi stessi venite travolti dallo scandalo, e va a finire nel peggiore dei modi: crisi di governo, voi restate fuori, non potete far altro che tornare all’opposizione lamentando di essere vittima di un complotto, di un gioco di palazzo.

Ecco, se io a questo punto vi chiedessi di indovinare che personaggio politico siete, sono sicuro che la maggior parte di voi risponderebbe “Matteo Salvini!”, senza esitazione. E invece no, avreste perso. Stiamo parlando di Heinz-Christian Strache, l’ex leader della FPÖ, il Partito della Libertà austriaco.

A vostra difesa, va detto che le similitudini fra le due vicende colpiscono: come Salvini, Strache è riuscito a modellare il suo partito su se stesso dopo il tramonto del primo capo carismatico (Jörg Haider, ve lo ricordate?) e a trasformarlo in un perno centrale del panorama politico, tanto da contendere ai socialdemocratici il ruolo di seconda forza del paese - quando, alle politiche del 2017, la FPÖ fece il botto e arrivò ad un soffio dal 26%.