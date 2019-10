Un anno dopo l’omicidio del giornalista Khashoggi, il leader saudita è riuscito a farla franca

Nel giorno in cui la Festa del cinema di Roma annuncia che a metà ottobre assegnerà un premio alla carriera a Viola Davis, la protagonista della serie How to get away with murder, in italiano Le regole per il delitto perfetto, il mondo libero non può dimenticare che ieri è stato l’anniversario dell’assassinio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi, catturato, torturato, ucciso, fatto letteralmente a pezzi e bruciato nel giardino del consolato saudita di Istanbul. Un tipino che non si turba facilmente come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito l’assassinio di Khashoggi come «l’evento più influente del ventunesimo secolo, dopo le stragi dell’11 settembre 2001».

Gli undici responsabili materiali sono formalmente sotto processo, a Riad, anche se del procedimento non si sa nulla, nemmeno se sia davvero iniziato, se non che, in caso di condanna, si concluderà con la pena di morte degli imputati. E figuriamoci se da quelle parti rinunciano a tagliare qualche altra testa.

La cosa certa però è che il principe ereditario del Regno dei Saud, Mohammed bin Salman, detto MBS, ha negato di aver ordinato l’omicidio, nonostante le inchieste giornalistiche e un rapporto dell’Onu sostengano il contrario. MBS sembra però aver seguito tutte le regole del diritto perfetto, compreso un magnanimo risarcimento milionario ai figli della vittima, come da insegnamenti della penalista Viola Davis nella serie tv.