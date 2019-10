Ecco come se l’è cavata Gentiloni al Parlamento europeo

«Sei nervoso? Dovresti esserlo». Inizia con uno sfottò l’audizione di Paolo Gentiloni come commissario all’Economia. A fargli capire che aria tira, pochi minuti prima dell'inizio, ci ha pensato il “falco” tedesco del Ppe Markus Ferber, uno dei venticinque eurodeputati della commissione economia e finanze che ha rosolato a fuoco lento l’ex presidente del Pd per due ore e 45 minuti. «Sono impaziente», risponde Gentiloni con una risata nervosa. Si vede. È arrivato quindici minuti prima del previsto, quando la sala era ancora vuota e dentro si aggiravano solo gli inservienti assieme a qualche giornalista mattiniero. Un funzionario del Parlamento europeo giura di averlo visto chino a studiare su dei documenti durante tutto il volo che lo ha portato da Roma a Bruxelles. Gli esami non finiscono mai, neanche per un ex presidente del Consiglio.

L’audizione dei commissari non è una passerella per politici fortunati, ma una prova psicologica per testare le conoscenze sulla materia. E molti eurodeputati vogliono capire se questo italiano che ha fatto il ministro degli Esteri e il capo del governo si trova a suo agio a parlare di temi economici. A domande tecniche gli eurodeputati pretendono risposte precise da dare in meno di due minuti. O si viene rimandati a settembre, pardon a metà ottobre, in una nuova audizione scritta. Prima di Gentiloni è successo ad almeno tre aspiranti commissari considerati impreparati come il polacco Janusz Wojciechowski (Agricoltura) o troppo vaghi nelle risposte, come la francese Sylvie Goulard (Mercato interno) e l’estone Kadri Simson (Energia). Addirittura i due aspiranti commissari provenienti da Romania e Ungheria, Rovana Plumb e Laszlo Trocsanyi, sono stati ritenuti inadatti dalla Commissione giuridica dell’Europarlamento per «conflitti di interesse». Non era mai successo.

Prima di parlare, Gentiloni guarda in fondo alla sala. C’è la gigantografia di Alcide De Gasperi ritratto sulla copertina del Time nel 1953 che lo fissa come gli occhi del dottor T. J. Eckleburg nel manifesto pubblicitario del Grande Gatsby. Siamo a Bruxelles, nella sala del Parlamento europeo dedicata all’ex presidente del Consiglio italiano, chiamata Jan2Q2 da funzionari europei, poco romantici per definizione. Come De Gasperi nella conferenza di pace dopo la Seconda guerra mondiale, anche Gentiloni si trova da solo a convincere molti scettici. Davanti ha una platea di sessanta eurodeputati della commissione Econ, a cui si sono uniti i colleghi delle commissioni budget e occupazione. Accanto a Gentiloni non c’è neanche un assistente parlamentare che possa dargli una mano a districarsi tra flessibilità, output gap carbon tax, web tax, Bicc e articolo 116 del Tfue.