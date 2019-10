Università Sapienza, la storia del ricercatore privato della carriera e di un progetto milionario

Il grido di dolore è quello di un ricercatore. L’ateneo, invece, uno dei più importanti d’Europa: la Sapienza di Roma. La posta in gioco è un fondo europeo da 7,2 milioni e la carriera di un giovane ricercatore dell’Ateneo; il contraltare un groviglio di pressioni, professori prestanome e bandi disattesi. Si parte con la non applicazione di un regolare concorso pubblico con il quale il ricercatore Antonio Zuorro viene tenuto al di fuori dell’Università, per poi procedere con la distrazione del progetto e dei fondi vinti da quest’ultimo e concludere con un puzzle di rimpiazzi.



Ma andiamo con ordine. Dopo alcuni assegni di ricerca, Zuorro nel 2012 vince un bando per ricercatore a tempo determinato (di tipo A) nel settore scientifico “Principi di ingegneria chimica”. La sua attività si concentra principalmente sullo sviluppo di processi chimici e biotecnologici innovativi. Un lavoro che gli assicura a fine ottobre 2015 la proroga del contratto di ricercatore di tipo A fino al 31 ottobre 2017 (le date in questa matassa sono fondamentali, un consiglio: tenerle bene a mente).

Non contento, Zuorro a metà 2017 tenta un concorso per diventare ricercatore di tipo B (settore scientifico-disciplinare ING-IND/24), che in gergo prelude un passaggio propedeutico a professore associato. Il ricercatore vince la procedura e la Commissione giudicatrice il 4 luglio dello stesso anno formalizza nella sua relazione finale la legittimità di Zuorro a essere assunto dalla Sapienza con un contratto a tempo determinato di tre anni.

Nell’attesa di prendere servizio, durante l'estate del 2017, a sottolinearne lo spessore accademico, Zuorro partecipa e vince - contro ogni previsione - in qualità di coordinatore scientifico, un progetto di ricerca europeo in “Horizon 2020” (programma europeo per la ricerca e l’innovazione), per un valore di 7,2 milioni di euro.

«Il progetto mira alla valorizzazione dei sottoprodotti generati nella produzione di biodiesel e bioetanolo da mais e colza», spiega Zuorro. «Inoltre, affinché il progetto potesse essere in grado di rispondere a sufficienti caratteristiche e ottenere risultati concreti, è stato necessario che mettessi in piedi un consorzio di 13 soggetti, tra aziende e centri di ricerca, distribuito in 7 Paesi europei».

Qualcosa comincia, però, a scricchiolare. Spoiler: Antonio Zuorro, a oltre due anni dagli eventi, è tutt’ora non in servizio alla Sapienza e completamente estraneo al suo progetto.