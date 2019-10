Ecco perché bisogna leggere i due Nobel per la Letteratura, Olga Tokarczuk e Peter Handke

No, non me l’ero neppure segnato in agenda, eppure, come ogni anno (tranne lo scorso, per le note vicende che l’hanno fatto saltare), due ore prima dell’annuncio del Nobel per la letteratura ho cominciato a fremere come se non avessi pensato ad altro per mesi.

Tanto, questa mattinata nell’Internet avrei potuto scriverla prima che cominciasse: le battute su Roth e Murakami eterni nominati e bidonati, quelle sulla prostata di Roth e gli scandali sessuali dell’Accademia, quelle sugli sconosciuti dai nomi impronunciabili e sugli scrittori troppo famosi dai nomi sputtanati, è tutto già visto, ogni anno da che esistono i social e forse anche prima, solo che non lo sapevamo, al massimo ci si ritrovava direttamente in libreria davanti a una fascetta cresciuta nella notte.

Però va bene, stiamo connessi e vediamo che succede, che spettacolo produrrà l’Accademia stavolta: orde di indignati perché vincono le canzonette (Dylan), orde di giubilanti perché vincono i racconti (Munro), orde di nostalgici perché vincono i libri della nostra giovinezza (Ishiguro), orde e comunque orde? Oppure: camminate silenziose in notturni francesi (Modiano), ragazze cattive che appaiono e scompaiono (Vargas Llosa), piccoli editori che esultano perché loro e solo loro (fino a quel momento) hanno la perla in catalogo (Műller) – chissà, chissà. L’attesa è il tempo delle preghiere.

Una preghiera che fino a dieci anni fa non avremmo concepito: speriamo che sulla tratta ferroviaria non ci siano troppe gallerie, santa Maria della connessione prega per noi. Una preghiera che fino a dieci anni fa gli organizzatori di eventi culturali avrebbero avuto la spudoratezza di pensare ma non quella di scrivere e condividere: magari il vincitore è un ospite della nostra rassegna, meglio ancora se già confermato, Dio dei Festival prega per noi. Una preghiera che gli editori hanno sempre pensato e condiviso fortissimo: speriamo di avere almeno un titolo in catalogo, esisterà una divinità pagana delle acquisizioni? E siccome tutto quest’anno è raddoppiato perché i Nobel da assegnare sono due, raddoppiano speranze, preghiere e battute. Finché la porta non si apre.

All’una in punto i nomi di Olga Tokarczuk e Peter Handke sono ovunque, I vagabondi è uno dei libri più discussi dell’anno e Il cielo sopra Berlino uno dei film più noti di tutti i tempi. Per chi si diverte a pensarci su, si tratta di individuare il non detto dietro le formule generiche dell’Accademia ma anche di tirar fuori un filo rosso che leghi le due scelte, un uomo e una donna, entrambi europei, lei nata in Polonia e lui in Carinzia, lei che con il suo incedere scompone la parola “viaggio” e lui che in Infelicità senza desideri codifica l’eliminazione del pathos dal racconto della morte, del dolore. Se sono due, dovranno funzionare come una coppia?