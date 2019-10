Fare come Germania e Svezia: solo così l’Italia può ridurre l'inquinamento atmosferico (e salvare il pianeta)

Per questo i governi mondiali stanno varando una serie di Green New Deal per ridurre le emissioni. Tra questi c’è anche l’Italia. A cui però sia Legambiente sia Greenpeace non lesinano le critiche. Spadini definisce «decreto legge clima varato dal Conte II è insoddisfacente. È stato tolto ogni riferimento ai combustibili fossili, quando in realtà bisogna intervenire proprio in quel settore, una delle cause principali di inquinamento come la produzione agricola e gli allevamenti. Un passo importante è stato fatto con gli incentivi alla rottamazione degli Euro 3, ma non possono bastare. Serve di più per migliorare davvero l’aria e salvaguardare il pianeta». Secondo il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani si pone come necessario «un Piano Nazionale contro l’inquinamento, che riduca il traffico motorizzato privato, investa sulla mobilità urbana sostenibile di persone e merci, potenzi e incentivi il trasporto pubblico locale, pendolare e su ferro, quello intermodale, e riduca le emissioni agricole, industriali e quelle prodotte dalle centrali elettriche a fonti fossili e dal riscaldamento degli edifici». Secondo le associazioni, il decreto legge clima, approvato pochi giorni fa, perciò non basta.

Gli esempi però in giro per il mondo non mancano. «A livello europeo si sta già attivamente lavorando per combattere i cambiamenti climatici anche se tutti i governi sono stati richiamati a rivedere i loro piani energetici entro la fine dell’anno». Tra le eccezioni c’è la Svezia, che ha bloccato l’autorizzazione di un nuovo terminale Göteborg per il gas naturale liquefatto, finanziato dalla Ue, sulla base di considerazioni climatiche. Un altro Paese virtuoso è la Germania, che ha da poco avviato un importante green new deal da 54 miliardi entro il 2023 con una riduzione del 55% della CO2 entro il 2030. Un piano che anche noi dovremmo pensare di copiare se vogliamo davvero combattere l’inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale. Lo dobbiamo alle nuove generazioni e a noi stessi.