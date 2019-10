Si apre la Leopolda, ma anche una grande opportunità per il Pd

Renzi se ne è andato a fondare Italia Viva, oggi alla Leopolda di Firenze, ma il paradosso è che adesso è il Partito democratico a dover decidere che cosa vuole fare da grande. Oggi il Pd è poco più di un’agenzia interinale che fornisce professionisti di buona qualità a governi presentabili. Non è una gran cosa, ma non è nemmeno pochissimo, guardando la banda di sciagurati che scorrazza altrove. Ma il rischio è che alla lunga questa fabbrica di esperti si trasformi in un serbatoio bucato di voti per Renzi o per chiunque altro riuscirà a proporre una visione alternativa allo sfascio attuale.

Le strade politiche percorribili per il Pd sono due. La prima è quella cara all’attuale leadership Zingaretti-Franceschini, cioè diventare un alleato strategico del Movimento cinque stelle per esercitare nel tempo un’egemonia culturale sulla Casaleggio associati, e nelle more essere pronto a invocare la galera per gli evasori, ad abbracciare il populismo e a tenersi Virginia Raggi. A rendere ancora più grottesca la prospettiva c’è anche la possibilità non remota di dover accettare la guida politica del professor Conte e di Rocco Casalino in cambio di un sostegno elettorale alle amministrative in Umbria, Calabria ed Emilia Romagna. Immagino già Renzi leccarsi i baffi.

La seconda strada è decisamente più ambiziosa, ed è quella di trasformare il Pd in un partito socialdemocratico contemporaneo, capace di parlare alla generazione post Millennial di Greta e di Alexandria Ocasio-Cortez. Cercare di costruire una sinistra socialista del futuro, nuova e non ideologica come quella del passato, avrebbe un senso in sé e diventerebbe il partner ideale della cosa renziana. Al momento, però, nel Pd non c’è nessuno che indichi in modo autorevole questa direzione, al contrario di quanto succede negli Stati Uniti con Bernie Sanders e in particolare con Elizabeth Warren. Se per un bizzarro congiungimento astrale il suggerimento arrivasse dalla Leopolda, l’edizione numero dieci passerebbe alla storia come quella che ha fatto nascere due nuovi partiti, alternativi ma complementari, separati ma uniti contro i demagoghi e i sovranisti.