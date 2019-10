“Allerta 2” sulle sigarette elettroniche, ma per i produttori italiani è un problema solo americano

Dagli Stati Uniti, l’allarme sulle sigarette elettroniche ora arriva anche in Italia, in un documento diramato dall’Istituto superiore di sanità e inviato al ministero della Salute e agli assessorati regionali. Nel testo si parla di “un’allerta di grado 2” sulle e-cig, quella intermedia, con l’obiettivo di vigilare sulla diffusione della «grave malattia polmonare» e delle «gravi lesioni polmonari tra le persone che utilizzano prodotti per sigaretta elettronica» segnalate in diversi Stati negli Usa. La malattia incriminata è la cosiddetta “polmonite chimica” o Evali (dall’acronimo di “E-cigarette, or Vaping, product use Associated Lung Injury”), che ha già fatto registrare 1.300 casi negli Usa, uccidendo 26 persone. Tanto che anche Donald Trump ha promesso di vietare le e-cig. Finendo così per mettere sotto accusa in maniera semplificata tutto il mondo delle sigarette elettroniche da una parte all’altra dell’Oceano, senza che ci sia in realtà alcuna prova scientifica che la causa di questa patologia sia lo “svapo”. Anzi, tutt’altro: come i report delle agenzie pubbliche Usa dimostrano, il problema sono i liquidi contenenti Thc, spesso acquistati sul mercato nero, e non le sigarette elettroniche in sé.

«Il Cdc americano (Centers for Disease Control and Prevention, ndr) ha evidenziato come l’Evali derivi in realtà dall’uso di cartucce precaricate contenenti Thc, che sono legali negli Usa ma circolano anche molto sul mercato nero. È emerso che la maggior parte delle persone ospedalizzate avevano effettivamente acquistato cartucce illegalmente», spiega Umberto Roccatti, presidente di Anafe Confindustria, l’associazione che riunisce i produttori di fumo elettronico italiani. «Il problema non sono le sigarette elettroniche ma gli oli acetati di vitamina E utilizzati come solventi di estrazione. Lo dice chiaramente il report del Cdc, che invita a non comprare cartucce sul mercato nero, senza lanciare però nessuna allerta sulle sigarette elettroniche con liquidi contenenti nicotina, come quelle vendute nell’Ue».



Ma ci sono casi di Evali in Europa e in Italia?

No, è un problema interamente americano. In dieci anni di utilizzo delle sigarette elettroniche in Italia e in Europa non si è registrato nemmeno un caso di questo tipo.

Cosa dice la legislazione italiana in materia?

Dal decreto del 2016 in poi, la nostra legislazione è molto ferrea. La vendita è vietata ai minori di 18 anni e ristretta solo ai negozi autorizzati. Per di più esiste una blacklist delle sostanze che non possono in nessun modo essere utilizzate nei liquidi, tra cui Thc, caffeina e taurina. I liquidi, prima di entrare sul mercato, vengono analizzati, i dati vengono inviati al ministero della Salute e solo dopo sei mesi possono essere commercializzati. Ci sono 20mila prodotti notificati al ministero della Salute al momento. E in nessuno di questi prodotti sono presenti le sostanze che hanno causato la polmonite chimica americana.



Non ci sono prove che la sigaretta elettronica possa aver causato questa patologia?

Non c’è alcuna correlazione. Sarebbe come dire che è la siringa che uccide un tossicodipendente e non l’eroina. In Italia in dieci anni si contano solo 60 casi di svapatori che si sono rivolti al sistema sanitario nazionale per allergie ai liquidi: 60 casi su 1 milione e mezzo di utilizzatori.