Se l’Europa ha evitato il peggio deve ringraziare Mario Draghi, ma ore serve una ricetta nuova

Digressione sul secondo vincolo. L'inflazione non riesce ormai ad emergere, neppure quando la disoccupazione scende a dei livelli minimi. Perché mai? La produzione non è più nazionale e poi esportata, ma globale, perché integra i siti produttivi dei Paesi attraverso le “catene di valore”. Ossia, il telefonino è progettato in California, ma prodotto in Asia con salari asiatici. Manca così l'inflazione “da costi”, quella legata alla dinamica salariale dei Paesi sviluppati. Come conseguenza dell’economia globalizzata, i tentativi di spingere l’inflazione verso il due per cento - il tasso che “lubrifica” l’economia - è riuscita alle Banche Centrali solo in pochissimi trimestri in un arco più che decennale.

Rieccoci a Draghi che arriva a Francoforte nel 2011 in piena crisi. La sua prima mossa è stata chiarire - nel 2012 - che l’euro restava e che per tenerlo vivo si sarebbe fatto di tutto, il tormentone del Whatever it Takes. Come conseguenza di questa decisione iniziò il finanziamento a tassi agevolati delle banche. Infine nel 2015 è arrivato - non bastando la politica di taglio dei tassi per rilanciare l’economia - l’acquisto del debito pubblico dei Paesi dell’Euro-zona, il Quantitative Easing, diventato un’icona pop, anche se meno dello Spread, che era ed è evocato in ogni talk show.

Il primo obiettivo di Draghi fu quello - attraverso i tassi di interesse - di spingere le banche a finanziare l'economia reale. I tassi riconosciuti alle banche di credito ordinario per i loro depositi non obbligatori presso la banca centrale divennero negativi per incentivare l’impiego dei fondi. Mentre le banche di credito ordinario, se avessero voluto aumentare i crediti, sarebbero state finanziate dalla banca centrale a tassi nulli. I critici di Draghi sostengono che, se i tassi a breve sono negativi e quelli a lunga, pur superiori di quelli a breve, sono a dei livelli minimi, se non negativi, allora le banche non guadagnano e quindi non erogano credito. Mentre i risparmiatori non guadagnano nulla.