La difficile rincorsa al centro di Renzi, tra modello Macron e rischio Scelta civica

E mentre le “iniziative di presentazione” di Iv vanno molto bene - ma nelle grandi città, ultima Napoli - è sul fronte della “campagna acquisti” che si registra qualche difficoltà. Di fatto, lo scouting nel recinto dei forzisti antisalviniani non sta producendo niente. I “liberal” di Forza Italia, malgrado la crescente insofferenza per la deriva sovranista della destra italiana, non si fidano del ex capo del Pd. Varie cene a Roma e Milano di questo milieu più di centro che di destra hanno evidenziato che il gran salto non è alle viste. Renzi ha rotto davvero con la sinistra? Questo il dubbio, alla fin fine, che blocca ogni passaggio e determina uno stallo di cui è sintomo il rovello dell’area di Mara Carfagna, la quale insiste nel chiedere “una riflessione” al partito berlusconiano che con evidenza è ormai andato in braccio a Salvini senza tante discussioni. Ma quell’area non si sta muovendo da dov’è.

Renzi conosce bene l’imbarazzo “ideologico” dei “carfagnani”, così come indovina ancora meglio un certo malessere fra i più “riformisti” tuttora nel Pd (un Pd che potrebbe spostarsi ancora di più a sinistra nel caso di un cedimento dell’attuale leadership): e non a caso lo scouting verso l’ex partito funziona meglio che quello verso gli azzurri, soprattutto a livello locale. Insomma, la domanda verte sempre sulla scelta di campo di Italia viva. Finché il nodo non si scioglierà - e non si scioglierà tanto presto - Renzi potrà continuare a scorrazzare fra le altrui angosce. Raccogliere i vari malesseri: non fece così Macron? Ma sul posizionamento “ideologico” di Italia viva giunge in soccorso un interessante studio dell’Istituto Cattaneo svolto fra i partecipanti alla Leopolda.

Si viene così a sapere che l’aggettivo che «più di tutti riscuote le simpatie degli intervistati è Europeista, seguito da Antifascista e Riformista. Prevedibilmente, Sovranista e Populista sono aggettivi che raccolgono meno consensi. Su alcuni aggettivi la platea è meno concorde. I renziani già convinti si definiscono Liberali, Anti-comunisti, Anti-sovranisti e Cattolici più di quanto facciano gli incerti. Viceversa, questi ultimi si definiscono in misura maggiore come Socialdemocratici. Dunque, Italia Viva sembra raccogliere consensi dalla componente centrista (“macroniana”), mentre appare più incerta la sua espansione verso una componente più legata ai valori tradizionali della sinistra».

Mentre sul piano più strettamente politico, colpisce che la parte più giovane della platea leopoldina sia meno “di sinistra” dei più grandicelli: «L’idea che il nuovo partito debba rimanere ancorato al centro-sinistra è sostenuta da meno del 10% degli under-45 già convinti di aderire. Diventa quasi il 40% tra gli “incerti maturi” (dai 45 anni in su). Specularmente, due terzi dei renziani convinti più giovani vedono Italia Viva come cerniera di una coalizione fra centro-destra e centro-sinistra». Con tanti saluti al vecchio lido socialdemocratico.