I sauditi quotano Aramco, sarà la più grande operazione di borsa e di immagine di tutti i tempi

1) In Arabia la successione al trono non è regolata, né la successione politica si forma a partire dalla divisione dei poteri in un sistema a suffragio universale entro uno Stato etnicamente omogeneo. Il potere è suddiviso per tribù, e si ha quella che eredita l'esercito, l'altra la sicurezza, e così via. L'alterare i rapporti di potere all'interno della macchina dello Stato diventa perciò l'alterare i poteri delle tribù costituenti la compagine comune. Segue che Aramco appartiene e apparterrà allo Stato nella declinazione di “congerie tribale”. Non si vede, infatti, come la “presa” tribale possa trasmutarsi nel primato della società civile se le azioni di Aramco portate in borsa non saranno una quota di controllo.

Oltre tre quarti delle entrate statali saudite hanno oggi origine nella rendita petrolifera, e quattro quinti delle esportazioni hanno di nuovo una origine petrolifera. L’Arabia è definitivamente un Petro-Stato e l’immensa ricchezza di Aramco potrebbe aiutare il finanziamento della sua modernizzazione, ossia la fuoriuscita dalla dipendenza dalle materie prime energetiche.

Qui sorge un dubbio. Aramco può essere quotata e così portare ricchezza alle casse statali, ma se non viene quotata, la porta lo stesso perché i suoi dividendi finirebbero, invece che ai privati, al Tesoro saudita. Aramco va piuttosto bene e quindi non è privatizzata perché “va male”, come si era detto - fra lo stupore di tutti - di un’impresa da privatizzare del Bel Paese.

Vero il ragionamento esposto, ossia che si mantiene il potere tribale e la ricchezza per il Tesoro saudita resta la stessa, allora la quotazione di Aramco è in essenza un’operazione di immagine, volta a promuovere il progetto di modernizzazione dell’Arabia Saudita.

2) L’iper-dipendenza saudita dal petrolio impone di diversificare, e così i progetti di Riad prevedono la privatizzazione delle poste, della sanità, delle ferrovie, dei porti. Un altro progetto è nel turismo “per tutti”, ossia non legato al pellegrinaggio verso i luoghi sacri dell’Islam. Le privatizzazioni e il turismo “profano” è probabile che finiscano per essere affidati alla gestione di clan tribali. Il piano varato nel 2017 prevede investimenti anche nello studio dell’inglese e della matematica, con l’idea di creare una classe dirigente competitiva a livello internazionale.

Tutto ciò alla lunga implica l’allentamento del controllo su una società dove i proventi petroliferi finora hanno sostituito le imposte, laddove il benessere dei sudditi dipende dalla benevolenza distributiva dei principi. La vera modernizzazione passa però dalla trasformazione dei sudditi in cittadini, ma per avere la Silicon Valley bisogna prima aver avuto la ribelle Berkeley.

3) In un mondo sempre più ecologico la domanda di petrolio dovrebbe ridursi, perché si farà un uso più efficiente delle risorse e perché si useranno le energie alternative. Questo dovrebbe avvenire in un arco temporale lungo, perché è difficile immaginare gli aerei e le navi trainate dalle batterie. Se la minor domanda dovuta all’ecologia si confronta con una offerta che resta ricca, i prezzi del petrolio dovrebbero stagnare se non scendere. Aramco, che è l’impresa mondiale con i costi di estrazione più bassi, dovrebbe quindi sopravvivere senza problemi.

Se si andasse incontro a una accelerazione del progetto ecologico - come si arguisce dal programma della candidata democratica per la Presidenza Elizabeth Warren, potrebbero venire proibite le nuove attività di estrazione. Per effetto della lentezza della sostituzione delle tecnologie ad alta intensità energetica con quelle a bassa intensità, l’offerta di energia diventerebbe inferiore alla domanda. In questo secondo caso, i prezzi del petrolio sarebbero maggiori, di nuovo favorendo Aramco, che avrebbe dei ricavi maggiori con i costi di estrazione più bassi.