Le bordate del cardinale Müller, il «Donald Trump della Chiesa», contro Papa Francesco

Co-sponsorizzatore dell’evento, l’International Organization for the Family (Iof), che è l’ente organizzatore del Congresso mondiale delle Famiglie. Mentre a presentare il cardinale ai presenti in sala è stata la principessa Gloria von Thurn und Taxis, che ha dichiarato: «Le uniche persone che oggi ci danno chiarezza sono Donald Trump e il cardinale Müller! Il cardinale Müller è oggi il Donald Trump della Chiesa cattolica. Sua Eminenza è stato qui già l’anno scorso e gli è piaciuta la nuova aria che respiriamo, perché si respira una nuova aria da quando Donald Trump è presidente di questo Paese. Spero che possiamo respirare la stessa aria anche in Europa».

La principessa, che è stata relatrice al Congresso mondiale delle Famiglie di Verona ed è legata agli ambienti ecclesiastici e politici più conservatori, è stata colei che, proprio lo scorso anno, ha fatto conoscere Müller a Steve Bannon, ex guru della comunicazione di Donald Trump.

Alla fine della serata non è mancato il ringraziamento a Tradition, Family and Property (Tfp) per aver contribuito all’organizzazione dell’evento. Si tratta del contestato movimento internazionale di associazioni politiche tradizionaliste di ispirazione cattolica, le cui finalità, volte alla restaurazione della civiltà cristiana, furono illustrate da Plinio Corrêa de Oliveira nei testi programmatici Revolução e Contra-Revolução e A cruzada do século XX.

Ma a giocare un ruolo di primo piano nella messa a punto della presentazione al Willard Intercontinental e nella pianificazione del soggiorno di Müller è stato Brian S. Brown, presidente dello Iof e anche lui relatore al Congresso di Verona. Insieme con lui il porporato e la principessa hanno potuto così incontrare i giudici della Corte Suprema, Samuel Alito e Brett Kavanaugh, funzionari della Casa Bianca e influenti esponenti del Congresso, tra cui il senatore Steve Daines e il deputato Greg Pence, fratello maggiore del vicepresidente degli Stati Uniti. Tutti accomunati dalla piena fedeltà a Donald Trump e dalle posizioni conservatrici in materia di vita e famiglia nonché da una scarsa simpatia per Bergoglio.

È stato lo stesso Brown a ricordare in un comunicato del 30 ottobre come ha conosciuto il porporato tedesco: «Ho incontrato per la prima volta il cardinale Müller nel 2014, quando ha svolto un compito di primo piano nell'organizzazione dell’Humanum Conference in Vaticano, raduno internazionale di leader religiosi e culturali di tutto il mondo, ospitato da Papa Francesco, sulla complementarietà tra uomo e donna. Ho avuto il privilegio di svolgere un ruolo dietro le quinte nel supportare gli organizzatori della conferenza per pianificare l’evento. Inoltre io e mia moglie abbiamo partecipato alla conferenza».

Un dubbio forse resta ed è quello espresso da Dawn Eden Goldstein, che ha partecipato alla presentazione del 25 ottobre e ha espresso non poche critiche alle dichiarazioni dei relatori. «Non sono affatto sicura – ha twittato la nota giornalista e teologa – che il cardinale Müller capisca fino a che punto venga strumentalizzato da Tfp e altri come un cavaliere bianco (insieme con Burke, Chaput, ecc.) contro la cosiddetta Chiesa bergogliana».