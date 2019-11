Vox vola, così la Spagna diventa (anche) antifemminista

La sintonia con le posizioni proposte in Italia dal fronte di Simone Pillon o in Gran Bretagna dall’Ukip di Nigel Farage è evidente, così come l’affinità con la cultura tradizionalista di Viktor Orban e dei leader di Viesegrad. Tuttavia solo in Spagna la sfida al femminismo è epicentro del racconto sovranista e solo lì la definizione “antifemminismo” è diventata moneta corrente. È possibile, forse probabile, che il successo di Abascal inviti anche gli altri a osare di più, a scommettere con maggior forza su questo tipo di messaggio, marginalizzando il sovranismo laico e modernista di Marine Le Pen, forse la sola nel panorama europeo ad aver scansato come la peste ogni suggestione di retroguardia sui diritti e ogni tentativo di mettere in discussione le leggi sull’aborto e sulle unioni civili.

Leggere con questo filtro i risultati spagnoli significa anche riflettere sulle novità che emergono nel campo politico dei diritti delle donne. Anche lì come altrove l’esigenza di protezione sta prendendo il sopravvento sul desiderio di libertà che fu la prima cifra dei movimenti femministi e ne determinò il travolgente successo: negare questo dato, o peggio continuare a utilizzare vecchi slogan e vecchi occhiali ideologici per giudicare la realtà, significa tagliarsi fuori dal gioco. Chi immagina di costruire barriere al sovranismo sulle trincee di battaglie di assoluta minoranza (dalla gestazione per altri al dirittismo sulle transizioni di genere adolescenziali) compie un errore fatale. Chi pensa sia sufficiente per tenere la barricata la difesa delle conquiste dei Settanta e degli Ottanta, con la denuncia di chi le minaccia, perderà la partita. Questa suggestione nostalgica (o reazionaria, come si sarebbe detto una volta), l’idea che le donne “stavano meglio prima”, sta facendosi strada in modo insidioso e pervasivo nelle opinioni pubbliche più provate dalla crisi: è un problema nuovo, servono risposte nuove.