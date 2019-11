Così la crisi dell’Ilva e l’agonia del grillismo hanno generato il governo Quelo

Ci sono molti modi di ammettere uno sbaglio. Sfortunatamente, Giuseppe Conte ha deciso di non adottarne nessuno. La verità pura e semplice del caso Ilva, che ormai hanno capito anche i sassi, è che rimuovere lo scudo penale è stato un errore, e ripetere ossessivamente quanto Arcelor Mittal sia cattiva e cercasse solo un pretesto per lasciarci nelle peste non fa che aggravare la responsabilità di chi glielo ha dato, apparecchiato e servito su un piatto d’argento, quel pretesto.

Niente da fare, persino davanti agli operai dell’Ilva, Conte si è lamentato del fatto che in tv, fosse stato per i giornalisti, si sarebbe stati «tutto il tempo a parlare di scudo penale… polemiche, discorsi sterili», mentre «qui non è questione di scudo, ma di risolvere, di avere un progetto per questo stabilimento e per questa città». Quanto però sia questione di scudo, eccome, lo dimostra il fatto che ieri, mentre il suo partito continuava a lanciare accuse a casaccio, il capo del governo abbia riunito a Palazzo Chigi i parlamentari cinquestelle della Puglia per scongiurarli di lasciarglielo rimettere. Senza successo, a quanto pare.

La situazione si può dunque riassumere così: hanno fatto un errore, rifiutano di ammetterlo accampando, come sempre, scuse fantasiose (per sé) e accuse ancora più fantasiose (per tutti gli altri), e intanto cercano disperatamente di rimediare, cioè di rimettere quello che loro stessi hanno tolto, senza però voler ammettere neanche questo, perché equivarrebbe ad ammettere di aver sbagliato.