L’ultimo regalo di Draghi non basta: le banche italiane devono tornare a prestare danaro

Le banche italiane approfittano dell’ultimo regalo da presidente della Bce di Mario Draghi, ma prima o poi l’eurozona dovrà fare i conti con gli effetti collaterali nel lungo periodo dei tassi di interesse negativi. Ha attirato l’attenzione di molti osservatori economici l’aumento vertiginoso della quantità di denaro che gli istituti di credito italiani detengono nei conti correnti della Banca centrale europea. Solo a ottobre la quota è aumentata di 37 miliardi di euro. La tempistica fa pensare che il sistema “a due livelli” presentato il 12 settembre dal consiglio direttivo della Bce stia già sortendo i suoi effetti. Uno degli ultimi provvedimenti di Draghi, non certo il più importante, permette alle banche che hanno fino a sei volte la riserva minima richiesta nei conti della Bce di non pagare il tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale europea. Impossibile farlo per le banche tedesche che hanno liquidità circa 16 volte la riserva minima richiesta, una possibilità per tante banche italiane che a malapena hanno liquidità superiore alle tre volte.

Per questo tanti istituti di credito del Belpaese hanno iniziato a fare “arbitraggio”. Tradotto: farsi prestare denaro a tassi negativi (-0,50) dalle banche dell’eurozona per poi scaricarlo nella pancia della Bce a tasso zero, guadagnando sulla differenza tra i tassi d’interesse. Anche per questo le passività interbancarie nette all'interno dell'area dell'euro sono diminuite a una cifra record di 48 miliardi di euro. Questa finestra di opportunità è stata voluta da Draghi per dare un minimo di respiro alle banche dell’eurozona che, come ricorda il Financial Times, solo l’anno scorso hanno versato 7,2 miliardi di euro alla Bce a causa dei tassi di interesse negativi sui loro depositi nei conti di Francoforte. Perché sempre a settembre, la Bce ha deciso di abbassare ancora di uno 0,1% (da -0,4 a -0,5) i tassi incassati dalle banche che lasciano i loro soldi in deposito presso la Bce. Tradotto: lasciare un deposito nei conti dell'Eurotower non solo non garantisce rendimenti, ma è anche un costo per la banca.