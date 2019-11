I fascisti non sono su Marte: sono a Siena e in tutt’Italia. E sono sempre più pericolosi

Questo in pochi giorni. Poi c’è tutto il resto di questi mesi: le aggressioni avvenute per colore della pelle, gli spari contro i migranti, le minacce contro i centri d’accoglienza, le sgradevoli battute e le terribile vignette sui migranti disegnati come cibo per pesci, le rievocazioni fasciste partecipate da uomini che dovrebbero rappresentare le istituzioni e così via. E ogni volta la solita solfa: non c’è razzismo, ci dicono, vedete fascismo dappertutto e così via. Ultimamente siamo arrivati addirittura a uno stadio successivo: rivendicano l’esibizione di fascismo e di razzismo come novella “libertà di espressione” citando addirittura quella stessa Costituzione che contro il fascismo è nata.

Ma ciò che preoccupa di più e il generalizzato intorpidimento sull’antifascismo: si è instillata la dannosissima idea che sia d’uopo una resistenza moderata per non apparire troppo integralisti su un tema che (ci dicono) rischia di fare perdere elettori: il profitto politico ha sbiadito la nettezza morale e valoriale come se fosse un baratto eticamente sostenibile. Essere antifascista ci è stato rivenduto come un “essere di estrema sinistra” dimenticando che il Comitato di Liberazione Nazionale comprendesse formazioni politiche di sensibilità estremamente differenti.

Ci sono momenti storici, ce lo insegna la Storia) in cui non ci si può permettere di galleggiare nel mezzo ma bisogna decidere esattamente da che parte stare. “Da che parte stare” che in italiano si dice “parteggiare” e quelli che parteggiano si dicono partigiani. Ci vorrebbe una classe politica con le spalle talmente larghe (e con un innato senso di appartenenza alla Storia di questo Paese) che senta il dovere di togliere le tossine che sulla Resistenza la destra ha soffiato per anni. Non è una questione di destra e di sinistra: si è antifascisti perché democratici. Il contrario di “fascismo” non è “sinistra” ma “democrazia”: qualcuno dalle parti del Parlamento, qualche dirigente politico, ha la voce per favore per dirlo? Grazie.