Il piano di Renzi per far ripartire l’Italia, 120 miliardi in opere pubbliche sul modello Expo

Replicare su scala nazionale il modello Expo per far ripartire l’Italia. Un piano monstre da 120 miliardi di euro in tre anni da spendere subito per sbloccare le opere pubbliche. La scommessa di Matteo Renzi è riproporre lo schema che ha fatto volare l’economia di Milano: nuove infrastrutture, burocrazia semplificata e una gestione commissariale con un forte intervento pubblico. Con o senza Raffaele Cantone. L’ex presidente del Consiglio racconterà nel dettaglio come intende farlo a Torino, nella prima tappa del suo “Giro d’Italia Viva”. Nessun riferimento al Lingotto di Veltroni né ad altre cabale dem. Renzi vuole parlare a quel popolo che riempiva piazza Castello pochi mesi fa per dire sì alla Tav.

Nel piano del fondatore di Italia Viva, l'alta velocità non deve arrivare solo a Bari, ma fino a Lecce e in tutto il Sud, bisogna rilanciare il sistema dei porti e quello degli aeroporti, come quello di Firenze, dove mezzo miliardo di cantiere è fermo. Negli elenchi di opere pubbliche da sbloccare ci sarà anche la metropolitana a Roma e il sistema delle tramvie. Così come l'unità di missione sul dissesto idrogeologico approvata dal suo governo e bloccata da quello gialloverde. L'unico modo a suo avviso per ricostruire le fogne in Sicilia e nel resto del Mezzogiorno. Come fare? Renzi fa capire che una parte dei finanziamenti previsti per il 2024 potrà essere anticipato per cassa al 2022. L'anticipo non è considerato un problema dai renziani perché qualsiasi soggetto finanziario sarebbe pronto a garantire il pagamento con la certezza che i soldi possano rientrare. Renzi spiega ai suoi: «Sono stato due giorni a Londra a parlare con gli investitori e questo piano fa venire gli “occhini” entusiasti a tutti gli operatori finanziari. Così l'Italia riacquisterà forza e credibilità».