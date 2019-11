Il gran discorso di Giorgio Gori a un PD in cerca di autore

Buongiorno a tutti e grazie per questa occasione di confronto.

Oggi avevo pensato di parlarvi “da sindaco”, per condividere con voi le difficoltà di un ruolo costantemente in trincea e per raccontarvi come tanti sindaci democratici siano riusciti – in una fase politica decisamente non favorevole – a vincere le ultime elezioni amministrative. Di come queste affermazioni siano nate dalla concretezza e dalla prossimità. Soprattutto, dalla capacità di tenere insieme, ciascuno nella sua città, crescita e inclusione sociale, innovazione e solidarietà, apertura e appartenenza. Ma mi fermo qui.

In questi giorni ho ascoltato molti interventi e visto venire avanti un’idea di fondo sul futuro del Pd: un’idea del tutto condivisibile dal punto di vista valoriale e delle finalità ultime del nostro impegno. Insufficiente però, a parer mio, a guidare la nostra azione politica oggi e domani, nell’Italia degli anni Venti. Di questo dunque vorrei parlare. Ho respirato molta idealità e poca realtà. E la politica, invece, si fa nella realtà. Si è parlato molto di giustizia sociale, di lotta alle disuguaglianze e di redistribuzione della ricchezza. Tutti temi, ripeto, molto condivisibili. Non altrettanto della formazione della ricchezza, anzi per niente.

Ha ragione Mauro Magatti quando dice che non conta solo la dimensione della torta, ma anche chi l’ha fatta, quali ingredienti ha usato, come vengono divise le fette. Ma conta anche la dimensione della torta. Non c’è stato un solo intervento che abbia affrontato i temi della produttività, della crescita, del debito, della micidiale zavorra rappresentata dagli interessi su quel debito. Anche a me sta a cuore la giustizia sociale, insieme alla libertà. È per questo che faccio politica. Ma un partito serio – se ci tiene - ha il dovere di chiedersi come, con quali strumenti, nell’Italia degli anni Venti, quell’obiettivo si possa realizzare. Io non credo ci siano molte alternative. Se vogliamo arrivare a quell’obiettivo dobbiamo mettere il lavoro e l’occupazione al centro dell’agenda del Partito Democratico e del Paese. Il lavoro come valore, innanzitutto. Il lavoro come chiave della cittadinanza e come antidoto all’insicurezza. Il lavoro inteso come strumento di emancipazione personale, ma anche come leva insostituibile di coesione e sviluppo collettivo. Il lavoro come fondamento dell’identità di questo partito e del suo rapporto con la società. Dobbiamo tornare ad essere il partito del lavoro e dell’occupazione! Di tutti i lavori: di quello dipendente e di quello autonomo, del lavoro precario e del lavoro d’impresa.

Nella mia provincia il tessuto produttivo è composto per oltre il 90% da piccole e piccolissime imprese. Molte di queste sono state create da operai o artigiani che un giorno hanno deciso di mettersi in proprio e con fatica, magari lavorando 15 ore al giorno, piano piano hanno costruito la loro azienda. Oggi sono imprenditori. Mi spiegate come possiamo non stare dalla parte di queste persone? Se siamo un partito di soli pensionati e dipendenti pubblici c’è decisamente qualcosa che non va… Perché stare dalla parte del lavoro e dell’occupazione significa avere una bussola. E battersi così per la dignità del lavoro, dipendente e precario, e per una giusta remunerazione; dare importanza alla formazione e alla competenza; comprendere che l’innovazione tecnologica rappresenta un’opportunità di emancipazione del lavoro e dei lavoratori, come dimostrano i Paesi che più hanno investito in tecnologie e formazione – Germania, Giappone, Corea del Sud – che hanno bassi tassi di disoccupazione e un’occupazione di alta qualità – altro che tecnofobia; significa riconoscere la transizione ecologica come un’occasione di sviluppo, persino disporre di una chiave per l’integrazione degli immigrati: attraverso il lavoro; e infine un indirizzo etico: perché lavoro significa anche fatica, sacrificio e senso del dovere – e ce n’è molto bisogno.