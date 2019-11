Il governo Conte si oppone al risarcimento di un innocente torturato e in galera per 22 anni

«Fui legato ad una sedia e colpito per ore da un nugolo di persone. Mi puntarono una pistola alla testa, "se non dici la verità ti uccidiamo". Dopo ore di quel trattamento me la feci addosso e svenni». Gulotta come gli altri ( tranne Mandalà) firma una confessione: per lui si aprono le porte dell'inferno.

«Ho avuto una vita randagia, non potevo avere una famiglia né immaginarmi il futuro - dice - ma non volevo fuggire, volevo giustizia». Gulotta finisce all'ergastolo, Mandalà muore in carcere così come Vesco, che senza una mano si impicca alle sbarre della sua cella: aveva denunciato le torture e ritrattato tutte le accuse ma quello strano suicidio mette fine a tutto.

Nel 2009 la svolta. Il carabiniere in pensione Renato Olino rompe il silenzio e racconta tutto. È uno dei testimoni, pur non avendovi mai partecipato, di quei "metodi investigativi" degni di una dittatura. La Procura di Trapani mette sotto inchiesta tre carabinieri, gli stessi oggi citati a Firenze: le torture, gli abusi le prove false sono tutte vere ma i reati sono prescritti.

Può succedere se il codice non prevede il reato di tortura. E si arriva così al 2012: Gulotta viene assolto in un nuovo processo, non è lui il mostro di Alcamo, non ha ucciso lui i carabinieri Apuzzo e Falcetta. La Cassazione conferma nel 2014, tre anni dopo arriva un primo risarcimento per Gulotta ma solo per l’ingiusta detenzione per i 22 anni trascorsi in carcere. I giudici sostengono che per la frode processuale, per le torture e per i falsi debba pagare chi li ha materialmente commessi, i tre carabinieri ancora in vita e l'Arma insieme con i responsabili politici pro-tempore.

La risposta dello Stato: «Non meriti nulla»

La risposta delle istituzioni è sconcertante. Per lo Stato Gulotta, nonostante le sentenze della Cassazione, è ancora colpevole. Lo raccontano le memorie dell'avvocatura dello Stato in ogni grado di giudizio: non ci fu nessun atto di tortura, né ci sono prove che lo attestano.