La solitudine della sardina

Se questo fosse un post su facebook, dove le sardine sono nate e dove ieri hanno diffuso il loro manifesto, probabilmente comincerebbe con queste parole: «Breve storia triste». Il Pd aveva appena finito di entusiasmarsi per lo straordinario movimento nato in Emilia Romagna, proprio mentre i democratici lanciavano l’estremo appello al Movimento 5 stelle perché si presentasse al voto assieme a loro, quand’ecco che le sardine partoriscono il loro bel manifesto, che comincia con queste precise parole: «Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita». Un manifesto che è tutto – ma proprio tutto-tutto-tutto, dalla prima all’ultima riga – un attacco al populismo e ai populisti, comunque li si possa definire e concepire, al loro modo di fare politica e di fare polemica, alle loro tecniche comunicative, ai loro slogan, alle loro categorie. Un’invettiva contro quelli che fino a oggi hanno affogato i contenuti in «un oceano di comunicazione vuota», che hanno «ridicolizzato argomenti serissimi… buttando tutto in caciara», che hanno spinto i propri seguaci a «insultare e distruggere la vita delle persone sulla rete». E per essere proprio chiari, aggiungono pure: «Crediamo ancora nella politica e nei politici con la P maiuscola». Non solo nella politica: pure nei politici.

E non è nemmeno una novità dell’ultimo minuto, a essere onesti. Sin dalla manifestazione di Bologna del 14 novembre, da cui tutto ha preso avvio, gli organizzatori lo avevano detto chiaro e tondo: «Se lo vogliamo il populismo è già finito. Se lo vogliamo la stagione delle bugie potrà dirsi conclusa. Se lo vogliamo la testa sarà più forte della pancia. Se lo vogliamo la politica tornerà a essere una cosa seria».

Il populismo è finito, la testa più forte della pancia, la politica tornerà a essere una cosa seria: dal punto di vista ideologico, siamo a metà strada tra Roberto Burioni e il Massimo D’Alema degli anni novanta, quello del primato della politica e della Bicamerale. Cioè l’esatto opposto dei girotondi e di tutti gli altri movimenti che sono stati evocati in questi giorni, che erano piuttosto i progenitori dei populisti di oggi, e in particolare del Movimento 5 stelle: stesse parole d’ordine, stessa carica antipolitica, stessi punti di riferimento (a cominciare da Marco Travaglio, per finire a Paolo Flores d’Arcais e Micromega).