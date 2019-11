Italiani in Sahel, una missione che rischia di diventare un nuovo Afghanistan

Al contrario della Francia, l’Italia non ha mai avuto un interesse strategico, storico e militare in Sahel, e dunque non ne conosce le dinamiche politiche, religiose, e culturali. Inoltre, un ulteriore invio di truppe europee senza un mandato chiaramente differente rispetto a quello delle forze francesi correrebbe il rischio di associare la presenza italiana a quella francese, la quale ha una reputazione tutt’altro che lusinghiera nella regione, legata principalmente alla colonizzazione e allo sfruttamento delle risorse naturali.

Essere equiparati alla missione francese potrebbe causare più danni che benefici. Inoltre, l’aperta ammissione da parte dell’ex Ministra Trenta dell’invio di truppe per il «controllo dei flussi migratori» ha delle ricadute sulla società civile e i media locali. Nel corso di varie interviste in Niger lo scorso luglio, è chiaramente emerso come organizzazioni di società civile e i giornalisti lamentino il fatto che dietro il rispettabile obiettivo di facciata di eliminazione dei gruppi terroristici e di stabilizzazione della regione, l’interesse europeo (e italiano in particolar modo) sia quello di chiudere il paese in una prigione a cielo aperto.

Le varie iniziative da parte dell’Organizzazione per le Migrazione OIM e dell’Organizzazione per la Cooperazione tedesca GIZ per contenere lo spostamento di individui e chiudere i confini ha contribuito a diminuire i flussi migratori ma ha reso le tratte migratorie molto più pericolose e costose. Il numero di persone che perdono la vita nel Mediterraneo è certamente diminuito, ma questo dato non tiene in considerazione il numero di vittime nel deserto del Sahara. Inoltre, i coprifuoco imposti in alcune zone quali Diffa e Tillabery, senza prevedere delle misure di emergenza per il sostentamento delle attività economiche di pescatori e di chi si sposta di notte, hanno provocato ulteriori critiche da parte delle comunità locali.

Appare evidente l’interesse italiano a essere presente nella regione e questo cambio di rotta strategica non ha valenza necessariamente negativa. Quello che è negativo è l’assenza di una direzione strategica, guidata da una consapevolezza dei rischi che sia completa e che consideri le dinamiche locali, soprattutto l’opinione di Parlamenti e società civile, e comprensiva di una strategia di fuga. Le potenziali esternalità negative, la mancata comprensione di errori concreti svolti in altre missioni militari, e la mancata presa di coscienza da parte dell’autorità politica italiana di lezioni apprese in altri teatri di guerra, rischiano di peggiorare la situazione e trasformare il Sahel in un nuovo Afghanistan.