Consigli a sinistra e destra per riconquistare il voto di centro, cioè il radicamento nella società

Tutti sono alla ricerca del centro. E lo cercano con un cambiamento di tono, di linguaggio e qualche aggiustamento di programma. È così che si conquista il centro? Sì, forse anche così, ma basta? E cos’è oggi il “centro” nella vita del paese? Per altro, lo stesso Pd, in anni non remoti, alle elezioni del 2014, inglobava tanto centro, altrimenti il 40,8 % sarebbe stato impensabile. Quindi, potremmo dire, che il Pd ha perso il centro. E qual è il centro che ha perso? Vediamo di capirlo.

Il centro in Italia non è mai stato piccoli assestamenti di lato, o geometria politica, il centro è sempre stato un’identità, uno spessore culturale, un’ideologia quasi, ma mai geometria. La Democrazia Cristiana era il centro, non perché equidistante da destra e sinistra, equidistanza mai vista, semmai era “la DC al centro, che guarda a sinistra” (Aldo Moro), ma per la scelta occidentale, l’economia d’impresa e la dottrina sociale cattolica. Altro che geometria. Forse è necessario semplificare in maniera brutale la questione del centro: centro è dove si raccoglie la maggioranza degli italiani, o meglio la maggioranza delle idee, dei pensieri ricorrenti e prevalenti nella popolazione italiana. Con un sistema proporzionale un partito di centro tende a conquistare il senso comune che prevale sulle questioni più dirimenti nella società in quel momento della sua storia (o della sua cronaca, che è lo stesso: esiste solo la cronaca, la storia si fa poi…). In un sistema bipolare ciascuno dei gruppi vince se conquista la porzione maggiore di centro: così ha fatto Berlusconi, così ha fatto Prodi, entrambi vincenti perché hanno conquistato la quota maggioritaria del centro.

È evidente che questo “centro”, cioè gli elettori delle idee prevalenti nella popolazione, in cinque anni è passato da sinistra a destra, o meglio dai partiti tradizionali a quelli populisti. Un dato chiarirà bene la questione: nelle ultime europee i partiti d’ispirazione populista (per loro stessa ammissione), cioè Lega, Cinquestelle e Fratelli d’Italia hanno raggiunto il 57,8%, perciò è evidente che abbiano conquistato il centro, nel senso prima detto. Cinque anni prima avevano il 31% e da solo il PD aveva il 40,8%, se poi aggiungiamo Forza Italia (in quanto partito di centro) si arriva al 57% esattamente quello che i populisti hanno ottenuto cinque anni più tardi. È evidente che il centro, sempre come prima definito, come contenuti e non come geometria, per quantità era più nel PD che in Forza Italia, se consideriamo che la componente strettamente di sinistra interna al PD, non supera tendenzialmente il 20-25%.