Lezione di storia ai nostalgici della Lira e dell’Iri

Ai nostalgici della Lira e della spesa pubblica in forte deficit si sono ultimamente aggiunti anche – dal governo e dai sindacati - quelli dell'Iri. C'è una coerenza nella nostalgia che alcuni provano per la lira, la spesa, e l’Iri. Le tre erano, infatti, il “pacchetto” che caratterizzava la Prima Repubblica.

Alla nostalgia per il tempo che fu sfugge però il passaggio successivo. Se le cose fossero andate così bene, perché mai fu deciso di cambiare? La decisione di frenare la spesa pubblica (che fino ad allora era finanziata anche con l'emissione di moneta) fu presa agli inizi degli anni Ottanta, la decisione di abbracciare la moneta unica fu presa a metà degli anni Novanta, e, sempre negli anni Novanta, fu smantellata l’Iri.

Qual era la logica di questa decisione? L’Italia aveva una spesa pubblica fuori controllo, così come aveva delle relazioni industriali “oliate” dalle molte svalutazioni. Non avendo il sistema politico italiano la forza per frenare la spesa e normalizzare le relazioni industriali, si pensò che la soluzione fosse quella di creare un vincolo esterno che agisse nella direzione voluta. Fu così deciso di cedere della sovranità quale strumento per uscire dall'angolo in cui si era finiti. La cessione di sovranità verso l'estero era quindi lo strumento per riacquistare sovranità verso l’interno. Tentiamo di articolare le affermazioni fin qui fatte.

In passato, le infrastrutture – telefonia, acciaio, autostrade, voli arei, i finanziamenti a lungo termine – erano offerte dalla Stato attraverso l’Istituto per la ricostruzione industriale (Iri). Era il lascito dirigista del Ventennio, o, se si preferisce, della svolta statalista ai tempi della grande crisi degli anni Trenta. Lo Stato offriva i “beni base”, ossia quelli che servivano per produrre i “beni finali”.

I pisani aprivano gli alberghi e le pizzerie per i turisti, che arrivavano con Alitalia o con Autostrade a fotografare la torre. Altri dirigevano le imprese che usavano l’acciaio dall’Italsider. Altri si finanziavano presso l’Imi. Infine, tutti potevano telefonare grazie alla Sip (in origine Società Idroelettrica Piemontese e qui si apre il capitolo della nazionalizzazione dell’energia elettrica, che ha dato luogo a all’Enel, il gigante energetico parente dell’altro, l’Eni, nato nel Dopoguerra). Fuori dal campo delle infrastrutture, perché l’Iri si era allargata, i ristoratori pisani potevano pure comprare i pomodori dalla Sme e offrire i cioccolatini e i panettoni sempre della Sme (in origine Società Meridionale Elettrica, di nuovo, come il caso della Sip, abbiamo una vicenda legata alla nascita dell’Enel).