Avanguardie Educative: mille porte sulla scuola del futuro

La scuola del futuro esiste già. Hanno le stampanti 3D e le serre idroponiche, i divani in corridoio e l’agorà dove gli studenti possono presentare i propri lavori ai compagni delle altre classi, allenandosi al public speaking o confrontandosi nel debate, nome nuovo per l’antica ars oratoria. Basta entrare in una delle mille scuole delle Avanguardie Educative, il movimento nato in seno a Indire-Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa per supportare e soprattutto per mettere a sistema l’innovazione della didattica.

Nata a Genova alla fine del 2014 con 22 scuole fondatrici, oggi alle Avanguardie Educative aderisce il 15% delle scuole italiane, con 27 scuole-polo, disseminate in tutte le regioni. Il traguardo di tutto rispetto della millesima scuola iscritta è stato segnato grazie all’Istituto San Giovanni Bosco di Taranto. Delle mille scuole, 262 sono al Nord, 234 al Centro e 504 nel Sud e nelle isole; 341 sono istituti di città e 659 sono invece nella provincia; 577 appartengono al primo ciclo scolastico (scuole primaria e secondarie di primo grado) e 423 al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado). «Le opportunità di innovazione non arrivano con la tempesta ma con il fruscio della brezza», diceva l’economista Peter Drucker.

Così sono le Avanguardie Educative, un movimento che sta cambiando le scuole con una rivoluzione gentile. L’idea da cui le Avanguardie Educative sono nate è quella di smontare «il modello tayloristico della trasmissione del sapere» (così lo definiva cinque anni fa il presidente di Indire, Giovanni Biondi): ciò per cui la scuola si ripete da decenni sempre identica a se stessa. Per farlo, si è pensato di mettere in rete le migliori esperienze di chi la scuola aveva già provato a cambiarla, dal di dentro, supportandole con un progetto di ricerca-azione. Perché una scuola diversa non solo è possibile, ma esiste già. E perché l’innovazione non è il provare a fare cose diverse, ma l’esito di un sapere.