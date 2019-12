Taxi a Milano, servono app e privati per rendere il settore competitivo (e di qualità)

Un altro beneficio è la trasparenza: «la ricevuta che viene fornita al passeggero non appena ha finito una corsa. Molto banalmente per chi viaggia tanto è un risparmio. Tutto è più semplificato». Le applicazioni come precisa Covili non sono degli strumenti «finiti» ma cambiano e si sviluppano a seconda delle esigenze dei clienti – della domanda e dell’offerta – fornendo velocità, efficienza e sicurezza. «I tassisti apprezzano». «Ma – continua – le clausole di esclusiva non aiutano».

«L’azione che abbiamo fatto all’Agcn l’abbiamo fatta per quei tassisti che volevano sentirsi liberi di potere utilizzare altri sistemi tecnologici o più strumenti innovativi. Il tassista è un lavoratore autonomo, un libero professionista che dovrebbe decidere autonomamente se affidarsi a uno o più fornitori di servizi». La competizione peró nel settore, come conferma il Manager, è difficile per chiunque. Oggi ci sono diverse applicazioni – eTaxi, inTaxi, weTaxi – a cui i radiotaxi hanno deciso di aderire (alcuni ne hanno create di proprie) ma restano comunque strumenti legati a «dinamiche societarie».

‘Microcosmi’ appunto, che assottigliano il mercato per gli altri concorrenti. «Per ora su 5000 taxi in circolazione a Milano, 1400 hanno aderito a MyTaxi», precisa il manager. La chiave per riuscire a sbloccare anche questo nodo? È sintetizzato nelle poche parole di Covili: «Noi lasciamo il tassista libero. Non chiediamo mai una esclusiva. È nostro compito essere in grado di offrire un servizio competitivo, creando e, allo stesso tempo, soddisfacendo la domanda».