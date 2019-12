I dieci, anzi undici, panettoni più buoni d’Italia

E persino i gelatieri si sbizzarriscono sul tema: da Gusto 17 Rossella De Vita e il suo team propongono il gelato al panettone milanese e il panettone ripieno di gelato, anche in formato mignon. Per un dolce al cucchiaio che cambia temperatura ma non sapore.

Se questa abbuffata di panettoni vi ha resi più dolci, c’è anche un progetto charity che vogliamo segnalarvi. Sulla pagina instagram del Sindaco Beppe Sala è appena comparsa l’iniziativa patrocinata dal Comune di Milano e che prende in prestito il concetto tutto napoletano del caffè ‘sospeso’ trasferendolo al panettone. Si chiama Panettone Sospeso e nella pratica chiede ai cittadini, dal 7 al 22 dicembre, di lasciarne uno in più pagato, in una selezione di pasticcerie che per ogni dolce donato ne aggiungeranno un altro: saranno tutti devoluti alla Casa d’accoglienza Enzo Jannacci, in un emblema perfetto di milanesità. Per rendere il Natale più dolce per tutti.